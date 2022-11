Où voir le Mondial sur écran géant dans la province de Luxembourg ? Arlon, Libramont, Durbuy ou encore Bertrix notamment (carte intéractive)

Les écrans géants seront très peu nombreux et ne devraient pas être pris d’assaut. Si le boycott demandé par certains n’aura certainement aucun impact sur les passionnés, les initiatives mises sur pied l’ont été essentiellement par des privés ou des associations qui espèrent faire entrer un peu d’argent dans les caisses.

Nous dressons une liste non-exhaustive des endroits où vous pourrez vous retrouver en groupe pour suivre l’épopée des Diables Rouges. Et qui sait si la Belgique va loin dans ce tournoi, certains événements pourraient être mis sur pied en urgence pour ce Mondial qui débute ce dimanche par Qatar-Équateur et qui se terminera par la finale le 18 décembre.

Des ex-Diables à Durbuy Adventure Valley

Le parc Durbuy Adventure Valley (LPM) organisera des activités ce dimanche avec d’anciens Diables rouges. Les trois matchs des Diables y seront également retransmis au Duvel Dôme.

À Durbuy, le parc Durbuy Adventure Valley lancera la Coupe du monde dès ce dimanche 20 novembre avec une journée d’activités réunissant bon nombre d’anciens Diables rouges. Sont ainsi annoncés: les Frères MBo et Émile MPenza, Nacer Chadli, Get Verheyen, Lorenzo Staelens, Bart Goor, Éric Gerets, Philippe VandeWalle Yves Vanderhaegen, Frédéric Herpoel, Guy Vandersmissen,…

Deux séances de photos et dédicaces seront organisées à midi et 15 h. Par ailleurs, les anciens Diables rouges s’essaieront aux activités indoor du parc. "Les visiteurs sont invités à réserver sur notre site internet s’ils veulent partager une activité en salle avec les anciens Diables, précise Luigi Coduti, directeur commercial du parc durbuysien. De nombreux cadeaux seront à remporter dont un maillot dédicacé par toutes les personnalités footballistiques présentes. Les 250 premiers visiteurs du parc se verront également offrir un sac contenant de nombreux produits dérivés des Diables rouges. La veille, le samedi 19 novembre, tous ces anciens Diables participeront à une soirée de gala, organisée au Sanglier des Ardennes, au profit de l’association MBo MPenza Challenge, qui vise à sensibiliser le plus tôt possible les jeunes à toute forme de discrimination et éduquer par le sport dès le plus jeune âge."

Les trois matchs des Diables sur écran géant

Par ailleurs, le parc Durbuy Adventure Valley retransmettra les trois rencontres des Diables du 1er tour sur un écran géant au sein du Duvel Dôme, sa salle de 400 places. "L’entrée et le parking seront gratuits et des cadeaux à remporter, dont un maillot dédicacé par les Diables rouges actuels à chacun de ces trois matchs", conclut Luigi Coduti.

Au Vauxhall, au profit des clubs de football

C’est devenu une habitude depuis plusieurs années, la Commune organise la diffusion sur écran géant des matchs des Diables rouges lors des grands tournois, en partenariat avec des associations locales, souvent les clubs de football, qui gèrent l’événement.

Après réflexion et discussion, les élus ont décidé de remettre le couvert cette année, pour ne pas porter préjudice à ces clubs, déjà malmenés par la hausse énergétique. D’autant que les cinq clubs de football étaient demandeurs si la Commune acceptait de mettre à disposition l’écran géant, le bar et que cela se passe en un seul lieu. Des conditions directement acceptées par les décideurs locaux. Les matchs des Diables seront donc tous retransmis dans la chaleur du Vauxhall, au cœur de Vaux-sur-Sûre, avec un bar et de la petite restauration prévue. L’entrée est gratuite.