Des « Trésors » d’un musée d’Arlon exposés... sur des palettes en bois !

Une tuile qu’a récupérée le nouveau conservateur David Colling qui multiplie les démarches depuis le mois de février. C’est que la Ville d’Arlon a repris en main le musée à la place de l’institution provinciale.

Triffaux alerte

Aujourd’hui, le dossier prend une tournure cocasse, et encore plus complexe. "Il faut à présent demander une signature du ministre pour replacer les pierres", apprend-on du bourgmestre Vincent Magnus s’adressant à Jean-Marie Triffaux, en introduction d’une conférence sur Victor Hugo se déroulant au musée vendredi dernier.

Rétroactes d’un dossier qui a fait débat au conseil communal arlonais en octobre dernier. L’historien Jean-Marie Triffaux n’y avait pas caché sa grande inquiétude, estomaqué lors d’une visite avec son petit-fils. "J’ai été stupéfait, pour ne pas dire atterré".

Le directeur du musée, David Colling, intervenait en séance du conseil pour une présentation dans le cadre de la reprise du musée par la Ville: "Je ne sais pas vous dire depuis quand c’est comme cela, mais c’est dans l’état dans lequel la Province nous l’a laissé."

Le conseiller de la minorité s’inquiétait que ces pierres soient à la proximité des pieds des visiteurs. "C’est quelque chose d’extrêmement urgent !" avait-il déclaré, suggérant même l’intervention de l’armée comme par le passé.

Colling préoccupé

Sa préoccupation est aussi celle de David Colling, que l’on sent tracassé avec cet "héritage" peu orthodoxe. D’autant que la Ville est le nouveau gestionnaire, mais pas le propriétaire des collections, (NDLR: de façon globale, les collections appartiennent à l’Institut archéologique du Luxembourg, d’autres à des privés ou des institutions).

Pour rappel, des travaux avaient été initiés par la Province, ils n’ont pas pu être terminés. "Quand la Province est partie, les socles n’existaient plus, ils avaient été jetés. La première chose a été de refaire de nouveaux socles".

Le récit du conservateur aux conseillers montre qu’il n’est pas resté les bras ballants. Le service technique communal s’étant déclaré incompétent n’a pas voulu prendre le risque. Des marbriers, des sociétés spécialisées dans le domaine de l’art ont décliné le travail. Parfois avec des offres pharaoniques de plusieurs dizaines de milliers d’euros "Cela dépassait le raisonnable !"

Le 20 octobre, le directeur avait bon espoir. En effet, cette prochaine semaine, une entreprise devrait être désignée dans le cadre d’un appel d’offres.

Mais voilà, l’annonce de ce vendredi soir ajoute une contrainte supplémentaire. Interrogé le directeur confirme l’info: "Il faudra une autorisation du ministre pour remettre les blocs, une inspectrice de la Communauté française est passée et s’est étonnée qu’il n’y ait pas eu de demandes pour les déplacer. On va les mettre sur de nouveaux socles, mais on nous demande de demander l’autorisation pour les remettre. Cela freine encore de quelques semaines le processus."

Le bourgmestre, lui, croise les doigts pour que la fameuse signature ne traîne pas !

« La Province nous a envoyés à la gare »

Vincent Magnus ©EDA Claudy Petit

"Nous n’avons pas été spécialement contents de voir lors de la reprise du musée, alors que la Province nous avait dit qu’elle allait remettre tout cela en ordre, que cela n’a pas été fait. On peut comprendre après toutes les difficultés que Monsieur Colling éprouve pour replacer les pierres, que la Province ait eu les mêmes difficultés. Le service technique provincial n’a sans doute pas su les déplacer, il nous a envoyés à la gare. Cela ne nous a pas fait particulièrement plaisir. On espère recevoir une offre de prix raisonnable d’une société privée et que tout cela pourra être rapidement mis en ordre", avait dit le bourgmestre en séance publique du conseil communal.

Ce vendredi soir, Vincent Magnus rapportait les propos de l’inspectrice de la Communauté française évoquant une signature ministérielle indispensable pour redéplacer les pierres classées.