Arlon : Katharina De Beir, dame au grand coeur, est décédée

Présidente de la Saint-Vincent de Paul d’Arlon depuis plus de vingt ans, d’Infor Jeunes, membre des Amis du Musée d’Arlon et de la confrérie du Maitrank, elle était aussi une personne engagée en politique, à la cause des plus faibles. Fidèle sur la liste du PSC d’antan, elle vibrait de cette dimension sociale.

« Une grande générosité »

Catherine Gielen, vice-présidente de la Saint-Vincent de Paul, en témoigne: "Dans tous ses engagements, Katharina a toujours fait état d’une grande générosité, d’une intelligence émotionnelle élevée, d’une capacité de travail et de mobilisation hors du commun. Elle était aussi fortement à l’écoute et attentive à chacun, notamment les personnes dans le besoin. Faisant état d’une grande empathie envers celles-ci, elle n’avait pas son pareil pour leur prodiguer l’attention qu’ils méritaient et le réconfort qu’ils attendaient mais, surtout, se débattait et activait ses relations pour toujours pouvoir leur proposer des solutions et leur ouvrir des portes pour résoudre leurs soucis."

Veuve jeune, cette maman de quatre enfants a élevé sa progéniture dans les valeurs chrétiennes. Fervente de l’association des Anciens de l’INDA, elle ne ratait jamais un repas de retrouvailles. Catherine Ludewig, enseignante et amie de la famille de dire: "Une femme lumineuse, un modèle de vie, elle a donné toute sa vie à ses enfants et à la Saint-Vincent de Paul, elle a renoncé à sa carrière, toujours un mot pour les autres".

Au service des plus démunis

Luttant contre le cancer, elle avait encore tenu à venir soutenir l’opération "Le relais pour la vie" en septembre dernier. Fragilisée par la maladie, elle restait forte et optimiste, pleine de projets et toujours présente pour les autres, fidèle à ses engagements

Joviale, elle aimait ce sens de la convivialité, et son implication à la confrérie du Maitrank lui allait comme un gant.

Fidèle au parti orange durant plusieurs élections, certains s’étaient étonnés de sa candidature au MR local lors du dernier scrutin.

Le bourgmestre Vincent Magnus a tenu à saluer sa mémoire ce vendredi: "Le CPAS était sa raison de vivre, elle s’y investissait à fond. Cet engagement a été pour elle une grande source de joie et de bonheur de pouvoir aider les plus démunis, je garde d’elle ce souvenir de quelqu’un de toujours à l’écoute des plus faibles".

Ses funérailles auront lieu le mercredi 16 novembre à 14h en l’église Saint-Martin d’Arlon.