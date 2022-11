Ces infirmières françaises ne resteront pas à Arlon, si elles sont imposées en Belgique

Émilie Tagni est sage-femme à l’hôpital d’Arlon. Cela fait 18 ans qu’elle travaille au sein de Vivalia. "J’adore mon poste, mon service, je ne veux pas en changer, confie cette maman isolée de trois enfants, mais si cette mesure passe je n’aurai pas le choix."

« Ce n’est pas juste »

Elle a sorti sa calculette et fait ses comptes. Sueurs froides et vertige. Elle ne comprend pas les autorités belges. "Pendant le Covid, on était bien content de nous avoir. On a l’impression d’être des pions. "

Son espoir ? Que les frontaliers français du service public puissent bénéficier de mesures transitoires, a minima jusque 2033, comme pour le secteur privé. Les frontaliers français du privé sont imposés en Belgique depuis une dizaine d’années déjà, sauf ceux qui bénéficiaient de l’ancien système. Eux restent imposés en France jusque 2033. "Alors pourquoi pas le secteur public ? Ce n’est pas juste ", commente Émilie Tagni.

« Une perte dramatique »

Au-delà de leurs cas personnels, ces infirmières pensent aussi à la survie de leur service. Quinze Françaises bossent à la maternité. "Dans mon service, nous sommes seize, dont dix Français", avance Jeanne Ceppitelli, infirmière en chef de l’hôpital de jour "chirurgie", à Arlon. Elle-même est française.

"J’ai une super équipe, c’est un plaisir de venir travailler à Arlon, confie-t-elle. On sent bien que les dirigeants de Vivalia sont alertés et nous soutiennent. L’hôpital d’Arlon, ça a toujours été mon choix de cœur, mais est-ce que je pourrai me passer d’un tiers de mes revenus ?" se demande l’infirmière. Et la réponse est non.

"J’entends bien que c’est une chance qu’on a d’avoir un salaire belge et de payer nos impôts en France, mais quand je chiffre la perte au mois, ça me fait peur. À l’année, c’est dramatique. Je suis angoissée pour mon service, mais également pour ma famille, pour moi."

Pour Capucine Chausset, sage-femme, et son compagnon Ivan Deltenre, infirmier en gériatrie, la perte sera double. Tous deux travaillent au sein de Vivalia. "On est en stress complet, lance Capucine Chausset. Ce ne sera pas possible pour nous de continuer à Arlon. Si on doit partir, ce sera avec regret." S’ils sont imposés en Belgique, le prêt pour leur maison sera trop lourd à porter.

Avec un moratoire, elles resteront

Avec un moratoire jusque 2033, ces trois infirmières nous l’assurent, elles resteront à l’hôpital d’Arlon. Elles adorent leur boulot et leur service.

Si cette nouvelle mesure entre en application au 1er janvier 2023 ou 2024, elles chercheront un travail ailleurs, au Grand-Duché ou en France. Et elles ne seront certainement pas les seules.

Cet exode serait catastrophique pour l’hôpital d’Arlon, qui compte 30% de personnel soignant français. D’où la nécessité de modifier les termes de l’accord belgo-français signé en automne 2021. Cet accord n’a pas encore été approuvé par la Chambre. Il n’est donc pas encore d’application. L’espoir de ces infirmières et des dirigeants de Vivalia ? Qu’il soit modifié afin que des mesures transitoires soient accordées.