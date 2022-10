On leur a réservé un coin dans lequel de nouveaux objets sont régulièrement mis à jour. Oh pas le lieu le plus emblématique du site, mais bien le dépotoir, endroit qu’on pourrait comparer au container où l’on déverse les poubelles. Un jeune de 15 ans, à la chevelure abondante, est à genoux pour écarter minutieusement les cailloux de la terre. Sa truelle cogne un petit objet de forme plus ou moins carrée de moins d’un cm². L'impact de la truelle casse le mystérieux objet duquel s’échappe un mystérieux liquide gris argenté. Les trois morceaux seront isolés alors que le liquide sera récupéré à la paille. "J’étais désolé d’avoir cassé l’objet, se souvient Julien Minet, vingt-deux ans plus tard. Mais ce fut finalement un heureux hasard. Entier, nous n’aurions jamais appris que ce dé était pipé pour favoriser les tricheurs."

Pendant plus de vingt ans, ce dé est resté exposé à la salle 'Mageroy' du Musée archéologique d’Arlon, lieu où sont exposés les vestiges trouvés sur le site de la 'Villa romaine de Mageroy'. Une longue aventure de vingt ans d’anonymat au milieu de vestiges autrement plus spectaculaires ; après être resté près de deux millénaires dans le dépotoir d’une villa isolée dans le fin fond de notre province.

Un chercheur belgo-suisse sort le dé pipé de l’anonymat

Il a fallu que Thomas Daniaux, un étudiant et chercheur belge expatrié à l’Université de Fribourg (Suisse), travaille sur les jeux ludiques pendant les périodes germano-romaine et romaine, pour que ce dé pipé devienne une star de l’archéologie. Le dé de Mageroy est en effet le premier dé pipé au mercure découvert au monde. Le système permettait au joueur de déplacer le mercure intérieur du côté de la face opposée à celle qu’il voulait voir apparaître.

Une certitude, la triche au jeu ne date pas de notre époque, alors que la loi romaine interdisait pourtant les jeux d’argent. Les nombreux dés anciens de formes diverses, pour joueurs honnêtes et malhonnêtes – certains étaient souvent trafiqués au plomb, ont été découverts au fil du temps.

Les différents travaux de Thomas Daniaux ont eu un écho incroyable dans la presse spécialisée européenne et ont fait l’objet d’articles dans des parutions spécialisées ou des magazines comme Géo, Sciences et Avenir ou encore Ouest-France.

Cette notoriété inattendue grâce à un minuscule dé pipé au mercure est du pain bénit, tant pour le site de la 'Villa gallo-romaine de Mageroy' que pour le splendide musée archéologique d’Arlon, amènera certainement de nombreux nouveaux visiteurs.

Soirée-découverte le vendredi 4 novembre

Une soirée de découverte de jeux romains: le vendredi 4 novembre de 19h à 21 h, la 'Villa romaine de Mageroy' organise une animation où les participants (à partir de 6 ans) pourront s’exercer aux jeux auxquels s’adonnaient les Romains, de jeux anciens, mais finalement très modernes. Participation: 4 €.

Renseignements et réservations (conseillées): villa.mageroy@gmail.com ou 063/75 85 44