Avant le vote du budget, les chefs de groupe ont l’habitude d’y aller de leurs bonnes intentions. C’est toujours le discours de la minorité qui est le plus attendu. La palme du côté cinglant, au MR Michel Jacquet qui a enfoncé plusieurs banderilles à l’égard du Collège provincial. Utilisant la métaphore de l’actualité footballistique d’un Sclessin sous les fumigènes: "Tout cela pour tenter de vous faire croire que le budget est proposé est dynamique, volontaire et anticipatif. Ne vous y trompez pas". Et de cataloguer le budget "d’attentiste, morne, peu actif".

Pour Écolo, on parlera d’une prestation sérieuse dans la forme et dans le fond, une impatience en matière de durabilité. Socialistes et Engagés estiment qu’en fonction du contexte, le budget à l’équilibre va dans le bon sens, en veillant aux citoyens d’une province rurale.

Au vote: majorité contre opposition, un 21 -16 qui donne les clefs de la bourse à l’institution provinciale dans un contexte compliqué.