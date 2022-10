Acquittement ou 10 mois de prison avec sursis pour l'abbé Hansen à Arlon ?

Un prêtre honorablement connu dans sa paroisse et la région et qui est à l’initiative de plusieurs mouvements sociaux, a rappelé son conseil, l’avocat Me Marc Kauten.

Sur ses comptes personnels

Substitut du procureur du roi à la division d’Arlon, Stéphanie Brand a détaillé les préventions à charge du prêtre arlonais: abus de confiance et fraude informatique.

Stéphanie Brand: "Tout est parti d’une plainte à la police, en octobre 2018, d’une dame de 87 ans résidant au home de la Knippchen à Arlon. Cette dame explique que très croyante, elle donne régulièrement de l’argent pour la paroisse Saint-Donat et que depuis quinze ans, l’abbé Paul Hansen l’accompagne pour ses retraits bancaires. Mais elle ajoute que depuis trois ans, son grand âge ne lui permet plus de sortir du home, que l’abbé continue par contre à procéder à ses retraits à partir de sa carte bancaire et que l’abbé lui a refusé de lui remettre cette carte."

La représentante du parquet explique qu’à la suite d’une perquisition, la police a découvert la carte bancaire au domicile du prêtre. Les enquêteurs analysent alors les comptes de la fabrique d’église et des œuvres paroissiales et n’y décèlent aucune anomalie.

" En revanche, les comptes personnels de l’abbé Hansen attirent l’attention des enquêteurs, poursuit Stéphanie Brand. Les retraits de 37 010 € que l’on voit de 2015 à 2018 à partir des comptes de la dame correspondent exactement à ce montant de 37 010 € que l’on retrouve sur les comptes personnels de l’abbé Hansen.

L’abbé a répondu aux policiers que cet argent servait à ses fonctions au sein de l’église (célébrer des messes, décoration florale, etc). Or si cet argent servait réellement aux besoins de l’église, dans ce cas ces 37 010 € auraient dû se retrouver sur les comptes de la fabrique d’église ou des œuvres paroissiales ", dit encore la représentante du parquet.

"On observe que le train de vie de l’abbé Hansen dépasse largement les rentrées qu’il perçoit en tant que ministre du culte."

10 mois avec sursis

La substitut du procureur du roi évoque encore l’attitude du prêtre qui dans un premier temps face aux policiers, "a d’abord chargé une autre personne, puis a fini par reconnaître que cet argent servait à ses fonctions au sein de la paroisse".

Stéphanie Brand dénonce aussi "des pressions et intimidations exercées par le prêtre sur la dame âgée afin que celle-ci retire sa plainte. Et alors que cette dame a toujours eu une grande confiance envers son curé."

En conclusion, le ministère public réclame une peine de 10 mois de prison contre Paul Hansen, assortie d’un sursis simple, plus une amende de 2 000€ (à multiplier par huit) et la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux perçus (donc un montant de 37 010€).

Stéphanie Brand dit tenir compte de l’ascendant que le prêtre avait sur sa paroissienne et de la confiance que celle-ci éprouvait. Mais la Justice devra aussi retenir l’absence de casier judiciaire du prévenu et l’ancienneté des faits. Il n’y a pas de partie civile dans ce dossier.

L’acquittement plaidé

Tâche ardue pour la défense de l’abbé Hansen dans la mesure où le prêtre nie toute charge contre lui et réfute tout abus de confiance.

Lors de la comparution en chambre du conseil, Me Marc Kauten avait plaidé la suspension du prononcé pour le prêtre, c’est-à-dire qu’il reconnaissait la matérialité des faits. La défense a une autre stratégie devant le juge correctionnel et ce 26 octobre, a plaidé l’acquittement. "Il y a trop de doutes dans ce dossier. Dès le début, les enquêteurs se sont construit un schéma rapide et ont eu du mal à s’en départir. Je conteste aussi formellement que l’abbé Hansen ait exercé une forme de pression ou ait menacé cette dame âgée", plaide Me Kauten.

Selon l’avocat de la défense, une tierce personne, proche de la vieille dame – qui lui avait vendu sa maison "dans des conditions avantageuses " –, a influencé la résidente du home à porter plainte et à faire cette déclaration à la police.

Me Marc Kauten affirme de son côté ne pas trouver d’intention frauduleuse dans le chef du curé de Saint-Donat. "Il a eu un mandat de sa paroissienne pour prélever de l’argent à partir de la carte bancaire de celle-ci et il a rempli ses obligations civiles."

Selon la défense, l’abbé utilisait l’argent de la dame pour commander des fleurs, notamment pour l’Octave du 25 août, et pour différentes fêtes liturgiques. L’argent a servi aussi en partie à la restauration de la statue de Saint-Donat ( "Non, la statue a été restaurée plus tôt, en 2013", conteste Stéphanie Brand pour le parquet).

Me Kauten en conclut qu’il y a place pour le doute et que le juge devrait dès lors acquitter le prêtre.

Mais s’il estime les préventions établies, le juge devrait accorder la suspension du prononcé à Paul Hansen, selon la défense, et aussi réduire le montant de 37 010 € réclamé.

Le tribunal rendra son jugement le 23 novembre.