Voies royales pour quatre associations de la province

L’union des boulangers, pâtissiers et glaciers

C’est en 1972 qu’a eu lieu la création de l’Union qui est le résultat d’une fusion des associations de pâtissiers et des boulangers de la province. Elle est à présent présidée par Albert Denoncin. En cette même année 1972, l’union a organisé le Congrès National de la boulangerie – pâtisserie – glacerie – chocolaterie à Marche. En 1977: organisation du Congrès de l’Union Internationale de la pâtisserie à Arlon. Quelques actions phares: en 1982: création de la marque collective "Pain d’Épeautre d’Ardenne", en 1992: création de la Boule au Beurre, en 1994: Journée Nationale de la Confédération Belge de la boulangerie – pâtisserie – chocolaterie – glacerie à Durbuy, en 1995: concours du Meilleur Jeune Boulanger – Pâtissier Trophée Jean-Marie Wanet. Et même en 2004: l’organisation du Championnat de Belgique de cyclisme pour boulangers – pâtissiers – glaciers à Sainte-Marie Chevigny, ensuite en 2007-2011: Championnat du monde cette fois…

Le Tennis Club de Marche

Le club a été créé en 1971 par Louis Kaspers et quelques inconditionnels désireux de se retrouver pour pratiquer leur sport favori. Au départ, le Tennis club de Marche occupait deux terrains à l’Institut Notre-Dame. À présent, après plusieurs déménagements, le club compte plus de 500 membres, 400 élèves participent aux activités de l’école de tennis. Ce sont aussi quelque 77 équipes qui sont inscrites en interclubs. Le club marchois organise également 9 tournois officiels chaque année auxquels sont inscrits près de 1500 joueurs. Le club dispose à présent de très belles infrastructures: 12 terrains (7 en extérieur et 5 en couvert), salle de squash et deux terrains de padel, sport qui a le vent en poupe.

Les Seniors de Hotton-Hampteau-Werpin

Les Seniors de Hotton-Hampteau-Werpin sont un groupement qui est actuellement présidé par Alain Demelenne. C’est en 1970 que la formation d’une amicale regroupant les 3X20 de ces trois entités est créée. Elle compte à présent quelque 300 membres. Le but de cette royale association est d’organiser des séances récréatives et culturelles ; notamment grâce à un partenariat avec la commune. Un jour par mois le bus communal prend en charge les membres qui le souhaitent pour participer à des marches/promenades organisées par l’association, organisation également d’un ou deux voyages par an et d’agréables rencontres festives.