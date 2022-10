Tribunal d’Arlon: arrestation immédiate ordonnée pour le dealer

L’homme de 33 ans, habitant Mondelange (département de la Moselle) à côté d’Amnéville, est inconnu des autorités belges, mais a été condamné, comme en atteste son casier judiciaire européen, à neuf reprises, principalement pour des faits de trafic de stupéfiants, dont une fois à une peine de trois ans d’emprisonnement. Le prévenu a été incarcéré en Belgique en détention préventive, mais a été libéré par la Chambre du Conseil contre une caution de 5 000 €.

Arrestation immédiate

Le Tribunal présidé par le juge André Jordant a constaté que le dealer avait disparu dans la nature et ne s’était pas présenté devant son tribunal lors des convocations des 28 février et 7 septembre. Il a été condamné à trois ans de prison, 24 000 € d’amende et 700 € de frais de justice. La somme de 380 € trouvée sur lui au moment de son interpellation, les 5 000 € de caution pour sa libération et la drogue saisie sont confisquées.

La représentante du ministère public, Murielle Seret, a demandé l’arrestation immédiate de Frédéric Zumstein. "Attendu qu’il y a lieu de craindre que le condamné tente de se soustraire à l’exécution de la peine et vu l’importance de celle-ci", le juge a ordonné son arrestation immédiate.

Dès qu’il mettra un pied sur le territoire belge, où qu’un mandat européen en bonne et due forme sera effectif, il retournera à la case prison.