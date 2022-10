Il y aura un peu moins de ralentissements dans l’artère arlonaise. La vitrine était toujours soignée et fréquemment changée en matière de couettes.

"Certains automobilistes montaient sur le trottoir, s’arrêtaient. Avant la construction du bâtiment en face, une dame prenait ses jumelles pour voir la nouvelle collection", dit Patricia, la patronne. "Oui, c’est le chef-d’œuvre de Madame", sourit le mari qui précise que la commerçante allait à Paris ou Francfort pour dénicher les dernières tendances.

C’est le Covid qui aura fait réfléchir le couple Goffinet. Ne prenant que huit jours de congé par an, les patrons ont pris goût à d’autres petits plaisirs.

Difficile de travailler en couple dans le même magasin ? Le bientôt pensionné d’utiliser la boutade: "I l y a beaucoup de personnes qui prennent leur pension et qui ne travaillent pas ensemble et là, ça pose parfois des problèmes, je pense qu’ici, cela n’en posera pas ! On veut profiter de la vie, faire un tour de France. Il y a aussi les enfants et petits-enfants. Notre grand regret est de ne pas avoir pu profiter plus de la vie avec eux. Aller à une fête d’école ou au sport, on ne savait pas être présents."

Les Arlonais ont souvent trouvé dans ce commerce de bons conseils en stores, peintures murales, papiers peints ou linges de maison. Des commerçants qui ont vu le métier évoluer. Dans les matériaux, fini le papier peint toujours un peu le même.

"Les fournisseurs ont fait des recherches et sont sortis de leur carcan pour nous étonner". Aujourd’hui, on découvre des rouleaux de tapisserie en soie, en bois, nénuphars ou roseaux.

Le client a changé.

La clientèle a changé: "Les gens sont de plus en plus exigeants, certains clients ne respectent pas le commerçant, on dit bonjour trois fois, mais ils ne répondent pas, on photographie des papiers peints et on les commande sur internet. Ceci dit, ce n’est pas la majorité, on remercie vraiment notre clientèle."

Monsieur Goffinet est heureux de ne pas avoir laissé ses trois ouvriers sur le carreau. "On a trouvé un terrain d’entente avec un repreneur, la société Benoli design de Bascharage qui s’implantera bientôt dans le beau bâtiment en face de l’hôtel du nord."

Le bâtiment Goffinet est à vendre depuis un petit temps: "On a eu beaucoup d’amateurs, mais les banques sont frileuses. Ce serait magnifique pour de l’horeca". Le 20 décembre sera le dernier jour de vente de cette belle adresse "déco" d’Arlon.