Aménagements en vue pour le football à Waltzing

Les travaux, dont le coût est estimé à 1,4 million TVA comprise, avec demande d’un subside auprès d’Infrasports, seront réalisés en trois phases. "Ils débuteront par la réorganisation des terrains, l’éclairage du terrain principal et du terrain cendré modifié en terrain naturel, ainsi que l’achat de la tondeuse. La seconde phase concernera la pose d’un revêtement synthétique sur le grand terrain secondaire qui sera éclairé. Enfin, l’extension du bâtiment sera réalisée", détaillait Didier Laforge (Arlon 2030), échevin des Sports, lors du conseil communal jeudi dernier. Un projet qui a fait l’unanimité.

Assainissement des terres excavées: motion

Depuis 2019, les Communes font face à une dépense liée à l’assainissement des terres excavées décidé par le Gouvernement wallon. Un coût exorbitant qui met en péril certains chantiers devenus bien trop onéreux pour les finances communales, avec des choix à opérer pour certaines entités.

Ce qui chiffonne également le collège arlonais, c’est la manière dont sont analysées ces terres. "Nous n’avons aucune garantie que ce sont bien nos terres qui sont analysées. Cette opération se fait en notre absence après que les terres soient enlevées. Il n’y a aucun contrôle et nous réclamons une législation allant vers davantage de transparence. Ainsi qu’une augmentation de l’enveloppe budgétaire pour une prise en charge complète du coût par la Région", précise le bourgmestre Vincent Magnus (Arlon 2030).

Écolo +, par la voix de son chef de file, interpelle ce dernier: "Les Engagés font passer cette motion un peu partout en Wallonie. Le législateur a voulu mettre en place le principe du pollueur-payeur et d’habitude le collège est soucieux de l’environnement. Je ne me retrouve pas dans cette motion. Et pourquoi ne retrouve-t-on pas M. Di Antonio dans les destinataires ?" "Je ne vois pas comment on peut dire que nous sommes des pollueurs quand on retire pour le hockey à Waltzing des terres qui sont polluées naturellement à l’arsenic", rétorque le mayeur. "Vous allez surtout aider les grosses communes puisque le véritable coût concerne surtout des zones industrielles où l’on doit excaver des terres en grandes quantités", insiste Romain Gaudron. "Nous ne remettons pas en question la législation. Nous réclamons cette motion pour aider nos communes rurales et la Ville d’Arlon et de faire en sorte de s’en sortir. Vous verrez bientôt comme il va être difficile de boucler le budget communal 2023", relève Vincent Magnus. Au moment de voter cette motion adressée au Gouvernement wallon, Écolo a voté négativement. "Merci pour la défense de l’aspect financier de notre commune. Et tant pis pour ceux qui s’en foutent pas mal des finances communales", tance le bourgmestre. "Rien que pour la rue Paul Reuter, la montée Saint Donat et le curage des fossés, la facture s’élève à 58 500 € sans le transport. La demande est une mise en diminution de ce coût pour les petites communes", conclut, avec un exemple très concret l’échevin Kamal Mitri (Arlon 2030).