Courses: 25 à 30% moins cher en France

Pour les 25 mêmes produits, la note s’élève à 79,94 euros chez Auchan, 105,46 à Colruyt Arlon et 110,99 € chez Cora.

Un constat d’abord, il n’y a pas photo en matière de boissons, que ce soit l’eau, le pétillant ou les limonades, la différence est impressionnante. On passe parfois du simple au double. Les six bouteilles de Perrier sont à 5,39 € chez Cora et Colruyt, (tiens, tiens) mais chutent à 2,69 chez Auchan. Précisons que ce prix est à l’achat de deux packs. Ironie de l’Europe, l’eau pétillante Bru, produite en Belgique, est moins chère en France de presque un euro par rapport au prix le moins onéreux en Belgique (Colruyt). Très grosse différence pour l’Ice tea, trois euros pour quatre bouteilles ! Cela n’a rien de neuf, les taxes font que les Belges sont nombreux à faire le plein de boissons à Longwy.

On croise d’ailleurs cet Arlonais avec des packs de Coca et d’eau qui débordent du chariot. "Quand je viens ici, on fait des provisions, ça vaut la peine", dit ce frontalier.

Des pâtes doublement plus chères en Belgique

Parmi les produits que les Belges affectionnent acheter en France, tout ce qui est yogourts et fromages. Les huit potiquets d’Activia sont à 3,09 € à Auchan, 4,99 € à Messancy et Arlon.

Certains biscuits s’en sortent bien mieux à Mont Saint-Martin: comme les Choco-Prince qui sont à la moitié du prix de chez Cora.

Autre achat fait en masse par les Belges, les pâtes. Ces dernières sont parfois le double en Belgique. Les bonnes affaires françaises sont les mêmes en ce qui concerne les sauces.

À première vue, les aliments pour animaux sont aussi plus intéressants en France, les croquettes Friskies pour minou sont à 1,5 euro de moins pour le paquet de 5 kg.

On a l’impression qu’au rayon fruits et légumes, les prix s’équilibrent sauf pour le raisin. 4 euros de plus de différence pour deux kilos chez Colruyt. Concombres, tomates, salades, une fois, c’est la Belgique qui gagne, une fois, la France.

Ce qui est certain, face à ces prix, on sent vraiment que des Belges se tournent vers le sud, d’autant que le Leclerc de Lexy reçoit aussi les faveurs de Belges. Le Cora doit en plus faire face aux travaux de la nationale devant chez lui.

Des hypermarchés qui ne font plus toujours l’unanimité: "Je ne vais plus dans ce genre de magasins, trop grands." nous dit-on

Au final, la remarque de cette Belge résume assez bien l’intérêt: « Tout dépend où vous habitez, oui, c’est intéressant d’aller en France, mais si c’est pour remettre ce gain dans le prix de l’essence… »

