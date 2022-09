Condamné à Arlon, un SDF n'a pas droit au bracelet électronique

Une peine qui peut paraître bien sévère en regard des faits commis (de multiples vols de bouteilles d’alcool et de tabac en 2020 et 2021 au détriment du magasin Colruyt à Arlon).

Mais le juge au printemps dernier avait dû tenir compte, non seulement de l’absence du prévenu, mais de son lourd casier judiciaire pour faits de vol.

Éviter la prison

Le prévenu a fait opposition et l’affaire a été plaidée par sa jeune avocate, Mme Anna Monhonval.

Celle-ci a fait valoir que si la citation à comparaître a bien été adressée au domicile du prévenu, celui-ci vivait à la rue à ce moment-là. Le jugement a été signifié finalement au CPAS.

Le juge a dès lors estimé que l’opposition était recevable et que l’intéressé n’avait pu, légitimement, recevoir la convocation en bonne et due forme.

Restait alors à débattre sur la hauteur de la peine…. Et c’est là que le problème se pose en raison de la perte de logement du prévenu. .

"Oui je demande la confirmation du premier jugement et la condamnation de Monsieur à 9 mois de prison, dit le substitut du procureur, Yanick Rosart. Le problème est que Monsieur est SDF. Donc il ne peut bénéficier du bracelet électronique puisqu’il faut impérativement une adresse fixe."

Ce qui signifie qu’en principe, ce prévenu devrait passer par la case prison..

Une incarcération paraît bien sûr disproportionnée en comparaison avec le délit commis: des vols de bouteilles d’alcool et du tabac au préjudice d’une grande surface.

Le juge du tribunal correctionnel d’Arlon a opté dès lors pour une autre voie: il vient de condamner le quadragénaire arlonais à une peine de 100 heures de travail au service de la collectivité. Et 208 € d’amende.

"S’agissant d’un prévenu qui dit regretter sincèrement les faits et vouloir prendre en charge ses problèmes de drogue et d’alcool, la peine de travail apparaît plus adéquate qu’une peine privative de liberté et répond mieux aux finalités des poursuites en favorisant la restructuration du prévenu et son amendement", précise le juge Philippe Nazé dans ses attendus..