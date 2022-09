Des équipes de deux (mais pas uniquement) se relaieront pendant 24 heures pour marcher ou courir dans le but de soutenir la Fondation belge contre le cancer.

Tout au long de la manifestation, de nombreuses activités familiales en tout genre seront proposées: stands de bouche et de produits du terroir, concerts, bar, tombola, jeux en bois, château gonflable.

Récolter des fonds

Le but est de récolter des dons et de dégager des bénéfices qui seront reversés à la Fondation qui les utilisera pour la recherche et pour des actions ponctuelles visant à aider les malades.

Les "Relais pour la Vie" (Relays for live) ont été créés outre-Atlantique en 1985. Aujourd’hui, des milliers de villes à travers le monde y participent.

La province de Luxembourg n’est pas en reste avec les étapes de Marche, Libramont, Barvaux et maintenant Arlon et Bastogne qui rejoignent le mouvement avec une première édition.