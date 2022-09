Absolument, auto-éditeur, de l’œuvre photographique de Jean Janssis, un artiste que l’on a déjà accueilli en 2003, L’exposition portait le nom «Les corps impressionnés» et on a gardé ce titre pour l’expo actuelle et pour le livre.

Un très beau livre, plein de sensualité, même le papier est à l’image de la texture des photos?

La texture du papier est déterminante, c’est un papier qui a un grain, l’impression à la gomme bichromatée sur ce papier gravure donne un effet très velouté de l’image. Comme ce sont souvent des corps nus que Jean Janssis photographie, c’est le grain de peau qui transparaît et qui donne sa sensualité à l’image.

En 20 ans, combien d’expos?

On ne les a plus comptées après les 150!

Pierre François, à vous tout seul, vous êtes un espace culturel à Arlon, non?

Je ne dirais pas ça, mais on a imprimé de suite une identité au lieu. Le souhait de rencontrer le plus large public possible et un souci de l’exigence artistique.

Un public de passionnés, mais aussi un côté «initiation» avec les écoles?

C’est la dimension pédagogique du projet avec des visites de classes, des ateliers, des écoles ont participé à des projets d’expositions.

Des projets pour les 20 années à venir?

(Rires) Développer des ateliers de formation, comme pour la reliure, par exemple, ce sera le cas trois fois cette saison.

Jusqu’au 2 octobre. Du mardi au samedi de 10 h à 18 h. Fermé le lundi. Les dimanches 4 et 18 septembre ainsi que le dimanche 2 octobre (dévernissage) de 15 h à 18 h. Espace Beau Site, Avenue de Longwy 321 à Arlon – 0478 52 43 58. L’ouvrage est au prix de 45 €