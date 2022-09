Cette semaine deux trafiquants de stupéfiants ont gagné le pompon des menteurs les plus farfelus qu’on puisse rencontrer. L’attitude de deux prévenus, Addi Ben Khay Ben Issa et Faik Yilmaz, tous deux résidents français à Hombourg-Haut et à Forbach (Moselle), a excédé le juge André Jordant à tel point que ce dernier a consacré plusieurs pages de son jugement à relever les élucubrations à géométrie variable des deux hommes.

"Il est très vite apparu que les déclarations faites par les prévenus étaient dépourvues de toute crédibilité, stigmatise-t-il. Ils ont par la suite tenté de justifier leurs déclarations fantaisistes par le fait qu’ils auraient déclaré ce que les enquêteurs voulaient entendre."

Le juge reprend alors, point par point, les multiples mensonges et incohérences qui sont souvent risibles ou en complète contradiction avec les analyses des GPS ou de la téléphonie, ou, pire encore, avec le témoignage édifiant de la compagne du second prévenu.

Un casier judiciaire européen long comme un jour sans fin

Leur comportement n’a pas enclin le tribunal à faire preuve de la moindre mansuétude, d’autant plus que leur passé judiciaire laisse à penser qu’ils sont loin d’être des enfants de chœur regrettant leurs actes.

S’ils ne sont pas connus des autorités judiciaires belges, leur casier européen mentionne dix-sept condamnations pour Addi Ben Khay Ben Issa et dix pour Yilmaz, dont certaines très lourdes, principalement pour des délits sur les stupéfiants. Faik Yilmaz compte en outre une condamnation à dix ans par une cour d’Assises.

Ils devront ajouter des condamnations supplémentaires de la justice belge, respectivement de 24 et 18 mois.