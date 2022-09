Un festival de saveur et une explosion de découvertes gustatives vous attendent parmi douze food trucks. Certains seront pour la première fois dans le chef-lieu.

Il y en aura pour tous les goûts, comme l’explique Fabrice Willot, le président national de la fédération des Food Trucks, organisatrice du festival qui sillonne la Wallonie chaque été. "Il y a toujours douze camions à Arlon puisque la place Schalbert ne permet pas d’en mettre davantage. Quelques nouveautés seront présentes cette année: un saloon avec un cuistot déguisé en cow-boy proposera des hamburgers à ne pas rater. On voyagera jusqu’au Canada avec la poutine proposée par un ancien boucher allemand qui aime les produits de qualité. Il y aura aussi de la cuisine italienne avec de la Porchetta, de la cuisine balinaise, vietnamienne, roumaine, libanaise. Des crêpes bretonnes sucrées/salées, des churros pour les envies de sucré."

Un bar à cocktails sera également installé au milieu des food trucks pour boire un verre tout en écoutant un peu de musique et en dégustant son plat.

L’après Covid est compliqué

Le Covid a fait disparaître près de 50% des camions. La relève commence à s’amorcer, lentement. Le festival est un moyen de les aider et de les rendre visibles.

Un concept qui plaît aux Arlonais. "Ils sont toujours au rendez-vous, même quand il pleut, comme ce sera le cas ce week-end si les prévisions sont correctes. On draine entre 5000 et 7000 personnes sur les trois jours du festival, ce qui est un bon résultat. On remarque que les gens emportent beaucoup plus à Arlon qu’ailleurs. Ils sont moins nombreux à consommer sur place", souligne Fabrice Willot.

Les food trucks s’installeront dès ce vendredi midi sur la place Schalbert, devant le palais de justice. Ils seront accessibles ces vendredi et samedi de 12h à 22h, et ce dimanche de 12h à 20h.