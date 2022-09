Arlon retrouve sa Lux Fashion Week

Le premier rendez-vous est fixé le 23 septembre à 20h au hall polyvalent à Arlon pour le retour du grand défilé. Un catwalk de 35 mètres de long verra défiler des mannequins portant les vêtements et accessoires de douze créateurs. Tout autour, le public pourra profiter du spectacle grâce aux 1100 places assises ainsi que quelques places debout. "Nous sommes heureux de redémarrer avec la formule classique de la Lux Fashion Week, indique le bourgmestre Vincent Magnus. L’objectif de cet événement est double: aider les créateurs de la province et un peu au-delà, et ramener du monde dans le centre-ville, avec également la Lux Fashion Store".

Un événement organisé en partenariat avec Les Éditions de l’Avenir depuis sa première édition en 2015. "On trouve vraiment que ce concept est en phase avec l’ADN de notre média, la proximité avec nos lecteurs et nos internautes et l’accompagnement des créateurs également. La mode est un secteur dans lequel L’Avenir s’engouffre avec fierté et enthousiasme", se réjouit Daniel Lapraille, chef d’édition à L’Avenir Luxembourg.

Rendez-vous au Palais pour le Fashion Store

La suite du défilé se déroulera au Palais les 24 et 25 septembre, de 14h à 18h. C’est là que les créateurs qui ont participé au défilé proposeront à la vente leurs créations durant le week-end. Un espace qu’ils partageront avec des artisans de la province. "Ils seront une quinzaine à proposer chapeaux, bijoux, accessoires, sacs, vêtements. Plusieurs créateurs sont passés par la boutique Lux Fashion Store avant de participer au grand défilé. Ce passage leur permet d’observer, de prendre l’ambiance. On est peut-être l’antichambre de la Lux Fashion Week avec la fierté de mettre en avant des artisans de chez nous. On se retrouve dans le circuit court, le personnalisable. C’est ce que l’on retrouve dans le Fashion Store. Les créateurs sont nombreux à travailler avec des matériaux de récupération, des matières naturelles", précise Christine Bosseler de l’ASBL Centre-Ville.

Un Fashion Store qui se clôturera le dimanche à 17h par un autre défilé, celui des commerçants du centre-ville. "Une dizaine de commerçants du textile, de l’équipement de la personne ou dans un autre domaine à découvrir présenteront leur collection automne-hiver. Nous apprécions que cet événement se déroule au centre-ville où il n’y a pas de problème de parking. Tout va bien à ce niveau-là", rassure Catherine Arnold, présidente de l’Association commerciale et industrielle d’Arlon.

Un vivier de talents à découvrir gratuitement durant ces trois jours à Arlon.