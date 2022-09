Le lavoir de Sterpenich sera rénové

"Les habitants ont demandé à laisser la porte du lavoir ouverte. À Viville, cette grille reste ouverte pour permettre aux gens d’y entrer. On aime bien que ces lavoirs soient disponibles pour les gens du village. Mais comme à Sterpenich le lavoir est un peu à l’écart, c’est à voirmais ce sera plus difficile", précise Anne Lamesch, échevine du Petit patrimoine.

La parcelle communale sur laquelle se trouve le lavoir va être valorisée. Des haies seront plantées, des bancs installés pour en faire un lieu plus agréable. Le bâtiment se trouvant dans une zone assez humide, un drainage et un empierrement spécifique seront mis en place autour du bâtiment.

Des travaux sont également prévus à l’intérieur du lavoir."La charpente est intéressante et n’est pas en mauvais état. Il faudra juste faire un travail de nettoyage et une vérification de son état général. La charpente, le sol et les bacs intérieurs seront nettoyés", précise Gauthier Destenay, du bureau d’Architecture A3.

Le coût des travaux s’élève à 116822 € TVA comprise. Un projet qui a fait l’unanimité au conseil communal mercredi soir.

Un subside pour le collectif Humain à Barnich

Le collège accorde un subside de 2000€ au groupe de coordination du Collectif Humain de Sterpenich, pour l’achat de lits et d’alèses afin d’installer la salle de manière plus saine et plus agréable avec un espace nuit séparé de l’espace de vie commune dans l’ancienne école de Barnich.

La conseillère Géraldine Frognet (Écolo + )"remercie le collège pour ce qu’il fait pour ce collectif. Ces migrants ont-ils d’autres besoins que l’on pourrait prendre en charge, via le CPAS peut-être? Est-ce qu’on ne pourrait pas encore plus les aider?"L’échevin Kamal Mitri (Arlon 2030) rappelle le courage dont a fait preuve ce collectif"de prendre en charge ces migrants arrivés en 2019, ce qui était alors considéré presque comme un délit. Ces gens ont eu un geste humanitaire et se sont tournés vers la commune en 2020 et nous avons pu les aider, en étant soulagé par la circulaire ministérielle nous disant que nous pouvions le faire. Par la fourniture de repas chauds transportés par des volontaires du collectif, la participation du CPAS pour l’aide médicale urgente et l’aide dans la gestion de l’eau avec un accès plus convenable, et des déchets. Reste le problème alimentaire. Les repas que nous leur donnions ne leur convenaient pas. Ce sont des aliments qu’ils n’ont pas l’habitude de manger. Nous faisons notre possible pour améliorer leurs conditions de vie. Nos services techniques passent aussi régulièrement pour aider quand cela est nécessaire.Les contacts avec le collectif sont bons."

Le président du CPAS rappelle également que"le droit à l’aide médical est fondamental pour toute personne qui doit être soigné quelles que soient les conditions. Ce n’est pas si facile à mettre en place pour ces personnes qui ne sont inscrites nulle part. Nous avons mis en place une procédure permettant une prise en charge rapide", ajoute Alain Deworme (MRMC).

"Ne pourrait-on pas leur donner une petite allocation pour qu’ils puissent acheter des denrées pour les repas? Ce serait bien. C’est une demande entendue en discutant avec eux", sollicite René Timmermans (Pour vouS).

Le bourgmestre rappelle que le subside de 2000€ accordé est une première étape. Un point approuvé lui aussi à l’unanimité.