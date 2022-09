Arlon à l'heure gallo-romaine ce week-end

Arlon, la Gallo-Romaine sera caput mundi, ce samedi et dimanche. Gladiateurs et artisans pour la rentrée dans une atmosphère familiale. Le week-end est organisé par le Royal Office du Tourisme d’Arlon, en collaboration avec la Ville d’Arlon, avec la participation du Musée Archéologique d’Arlon et le soutien de nombreux bénévoles (La Commission des Fêtes, la Commission Tourisme et les guides du Royal Office du Tourisme, Falbala et Cie, les Amis des Musées, l’ASBL Sésame.).