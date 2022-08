Gros embarras sur l’E411 à Ochamps à cause d’un feu de végétation

Après l’accident mortel de ce matin près de la frontière avec le Grand-Duché, un deuxième incident s’est produit sur l’autoroute E411. Cette fois, à hauteur d’Ochamps, une camionnette était en feu et les pompiers de Libramont, Saint-Hubert et Paliseul se sont rendus sur les lieux. Les flammes se sont propagées en bord d’autoroute et la végétation a pris feu sur 50 à 60 mètres selon les pompiers.