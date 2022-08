Le dimanche 10 septembre 1944, tandis que les jeeps, et autres véhicules, les camions bondés de soldats américains entrent au chef-lieu, les Arlonais sortent de leur demeure et se massent sur les trottoirs. Très vite, les façades arborent des drapeaux belges et alliés confectionnés en cachette pendant l’occupation. L’heure de la libération a sonné. Un enthousiasme délirant salue les GI’s qui entrent à Arlon par la rue de Neufchâteau.

Des événements à revivre ce vendredi 9 septembre, mais comme le précise l’adjudant Lucien Beguin du service Informations et relations publiques:Contrairement aux précédentes éditions, celle-ci se déroulera sur l’esplanade de la maison communale à la rue Paul Reuter au lieu de la Place Léopold qui comme tout le monde le sait est actuellement en chantier.

Les autorités communales, les groupements patriotiques de la ville d’Arlon ainsi que des classes des écoles primaires de la commune assisteront à la cérémonie qui sera présidée cette année par le commandant du Centre de Compétence de la Composante Terre, le Colonel Tom Laurent.