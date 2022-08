Un élève perturbateur attaque son école

Conformément à la loi, une fois dépassée les vingt demi-journées d’absences injustifiées, il a perdu son statut d’élève régulier et est devenu élève libre, perdant ainsi la possibilité de présenter ses examens de fin d’année et de pouvoir décrocher un diplôme.

Par la suite, une médiation entre l’élève et la direction de l’école a permis son retour au statut initial, comme le prévoit la loi, sur base d’un contrat où l’élève prend des engagements formels quant à sa régularité à suivre les cours et à la réussite de ses examens.

Le bouillant footballeur ne s’y est pas tenu. Vu ses nouvelles incartades, le conseil de classe a décidé qu’il ne pourrait pas passer la suite de ses examens.

L’école ne veut pas faire marche arrière

L’élève et sa famille n’acceptent pas la décision. Par l’intermédiaire de leur avocat namurois, ils ont intenté un procès en référé contre l’école de la rue de Neufchâteau. Il ne lui reproche pas grand-chose sur le fond, mais bien sûr la forme,"la décision du conseil de classe n’étant pas assez motivée". Ils en font une question de procédure et exigent du tribunal d’Arlon qu’il annule la décision du conseil de classe, ce qui permettrait à l’élève de présenter ses examens en seconde session fin août et début septembre.

MeGeneviève Adam a représenté l’école lors de l’audience en référé de mercredi matin."Dans le système scolaire,les élèves ont des droits, mais aussi des obligations,plaide-t-elle.Cet élève a multiplié les écarts disciplinaires et les échecs ayant entraîné remarques et réprimandes. Lors de son examen de langue, il a refusé de répondre aux questions et s’est couché sur son banc. Accepter ce genre de chose laisserait à penser qu’on peut réussir sa scolarité sans respecter les règles. Ce serait injuste pour les autres élèves qui les respectent. Cela ouvrirait la porte à toutes les dérives."

Vu l’urgence, le juge André Jordant rendra son prononcé dans une semaine, le 17 août.