Si un chapiteau est bien en cours de montage, il n’est pas actuellement aux normes. Des pièces du montage seraient manquantes. Le plancher serait loin d’être aux goûts des utilisateurs qui veulent aussi s’assurer d’avoir toutes les garanties en termes de stabilité.

Ce qui agace le bourgmestre Magnus, c’est le retard au montage. Juriste de formation, il a relu le cahier des charges et précise que le chapiteau devait être monté pour mardi.

Prudence

Ce jeudi 17h, sous le regard des conseillers sécurité, on espérait un aval des pompiers. Ce dernier visa indispensable n’a pu être donné. Le chantier n’est pas fini.

Si l’entreprise de la province de Liège devait encore boulotter au moment où l’on écrit ses lignes, la décision a été prise de déplacer le premier spectacle de la Caserne Léopold à la maison de la culture d’Arlon qui était l’organisateur. L’équipe du centre culturel a dû se retourner en catastrophe et sauvera ce départ.

Le spectacle Expéri-Mental, une soirée autour du mentalisme et de l’illusionnisme aura bien lieu, les portes seront ouvertes dès 19h30 ce vendredi et le spectacle débutera comme à l’habitude à 20h30.

Quant à la suite? C’est encore le point d’interrogation. L’événement aux 16 spectacles voit-il la suite bousculée? Ce couac d’ampleur met un sacré stress aux organisateurs et aux nombreux partenaires locaux de l’événement.

Un budget de 60000 euros

Quand on se souvient du succès de l’année dernière, on ne peut imaginer qu’une issue favorable à cet imprévu de dernière minute. Des spectacles sont quasi prévus chaque soir. Et des pointures comme les Négresses vertes, Sharko, Doria D. présentes. Le budget: on serait déjà à 60000 euros hors le cachet des artistes.

Des solutions de replis seraient envisagées, mais elles dénatureraient le charme de cette seconde édition. Une annulation, le bourgmestre ne peut y croire. D’autant qu’elle pénaliserait les acheteurs de tickets, les nombreuses associations qui ont investi pour chacun des spectacles. Cela filerait droit devant un tribunal. On n’en est pas encore là, la culture et les Arlonais méritent mieux.