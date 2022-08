On assure cependant que le lancement aura bien lieu, mais à la maison de la culture d’Arlon.

Ce couac doit mettre un sacré stress aux organisateurs et aux nombreux partenaires locaux de l’événement. Quand on se souvient du succès de l’année dernière, on ne peut imaginer qu’une issue favorable à cet imprévu de dernière minute soit trouvée. Des spectacles sont quasi prévu chaque jour. Et des pointures comme les Négresses vertes, Sharko, Doria D…

Pour le spectacle Expéri-Mental, une soirée autour du mentalisme et de l’illusionnisme, les portes seront ouvertes dès 19h30ce vendredi et le spectacle débutera comme à l’habitude à 20h30, au Parc des Expositions.

La Ville communiquera dans la journée lorsqu’une solution définitive sera trouvée.