Arlon: arbres abattus mais un nouveau poumon vert

La ZAD dans les esprits

À un gros kilomètre à vol d’oiseau de l’ex Zad, cette nouvelle éclaircie inquiète. " C’est un projet qu’on découvre en se promenant, la déforestation, c’est abattre des arbres et ne pas les replanter. Je voyais régulièrement des animaux sauvages, biches, renards, il n’y en aura plus. On aura des humains. Ce n’est pas un projet citoyen, c’est un projet de Collège. Aucun citoyen n’est au courant du projet", dit cet Arlonais rencontré.

Cette appréhension n’est pas celle de l’échevine de l’environnement, Anne Lamesch. Surtout que depuis 20 ans, la ville se bat pour faire aboutir un gros dossier de parc."Il s’agit de travaux qui viennent de commencer dans le cadre de la restauration écologique,explique-t-elle. O n a un reçu un subside de 150000 euros de la Région wallonne". L’échevine évoque le travail en collaboration avec le DNF pour marquer les arbres à garder. Elle précise qu’aucun permis particulier n’était nécessaire: " On demandera un permis pour déboiser. C’est parfois difficile à comprendre pour le public, ce n’est pas un permis pour couper des arbres, mais pour ne pas en replanter. Le cahier des charges a été fait en collaboration avec le DNF et Natagora. C’est vraiment une opération de restauration écologique pour avoir une zone de diversité plus importante. On maintient aussi la barrière arborée près des Archives de l’état. On reboisera d’ailleurs aussi le long du contournement".

Deux zones de grand intérêt biologique

Selon le panneau sur place, ce défrichage permettra la restauration écologique de deux zones de grand intérêt biologique incluses dans le futur parc urbain de l’Hydrion. " Dans la zone A, les habitats qui vont être restaurés sont une prairie acide sur sable à haute valeur biologique et une nardaie (pelouse assez rase). Dans la zone C, les travaux vont permettre de maintenir et d’améliorer une zone humide, des ourlets ombragés le long des haies et une prairie de fauche dans la partie plus sèche."

Ces premiers travaux sont préalables au futur projet de parc de la Ville d’Arlon qui a reçu un subside exceptionnel de deux millions d’euros de la Wallonie. " Ce sera pour créer des chemins dans la zone humide, avec une zone récréative pour se promener. On espère proposer l’avant-projet au conseil communal d’octobre et faire aussi une réunion publique pour présenter tout cela à la population", conclut Anne Lamesch.