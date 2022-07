La parade vénitienne et ses costumes de retour au chef-lieu début septembre

Nous allons depuis 15 ans chaque année vivre le carnaval de Venise, tout d’abord pour y vivre l’ambiance, prendre de superbes photos. Ensuite comme mon épouse est couturière, je lui ai proposé que l’on se lance dans cette aventure et c’est ainsi que la première parade a eu lieu avec 45 costumés la première année, 50 la seconde et, pour notre troisième édition, 60 sont d’ores et déjà inscrits.

Y a-t-il des règles à respecter pour s’inscrire dans la tradition vénitienne?

Jadis, le but premier du carnaval de Venise était d’abolir les contraintes sociales habituelles. En principe, le comédien costumé, même s’il va vers le public pour d’éventuels clichés, ne lui parle pas. Comme à Venise, les masques et costumes garantissent l’anonymat. La joie et l’anonymat sont au cœur de ce festival. C’est un temps pour oublier le quotidien et tous les préjugés tout en faisant plaisir aux spectateurs.

Comment se déroulera votre troisième parade?

Les 60 costumés partiront du palais de la place Léopold à 10h30 avec une déambulation libre. Bien évidemment, avec les travaux en cours à la place Léopold, le parcours sera modifié et nous espérons placer cette année le podium sur le parvis de la maison communale. Comédiens dell’arte, poudrés et excentriques, se donneront aimablement en spectacle sur ce podium et ensuite dans les rues du piétonnier, et une pause photo est programmée au sommet de la butte de Saint-Donat.

Comme les années antérieures, nous avons prévu une visite de tous nos costumés chez les aînés de la résidence de la Knippchen. Ils apprécient beaucoup notre visite.

Vous avez prévu des nouveautés pour cette troisième édition?

Sur le podium devant l’hôtel de ville aura lieu à 15h la présentation des costumes et vers 18h la remise des prix car, pour la première fois, nous proposons un concours du plus beau masque, chapeau et costume. Le jury sera composé de plusieurs de nos commerçants sponsors et de représentants de la Ville d’Arlon. Nous proposerons aussi pour la première fois un marché artisanal italien avec des produits de bouche: savoureuses glaces italiennes, cafés, bijoux… et il aura lieu sur la Grand-Place.