La trop grande attractivité des salaires au Grand-Duché, la nouvelle concurrence salariale pour les infirmières en France, alliées à une érosion générale pour le métier d’infirmière en Belgique, entraînent des conséquences catastrophiques pour les CSL à Arlon.

Si des solutions urgentes de réorganisation ne sont pas trouvées à court ou moyen terme, de plus en plus de services devront fermer.

«Fausse bonne idée»?

Afin d’enrayer cette spirale négative, plusieurs médecins ont suggéré, cette semaine, de recourir à des infirmières indépendantes.

Moyennant contrat à la clef, au sein d’un pool, elles pourraient venir renforcer, ponctuellement, les effectifs de Vivalia à Arlon, là où le manque de personnel est criant.

Nous avons demandé au directeur général ff., Yves Bernard, si cette solution de recourir à des infirmières indépendantes était possible techniquement et juridiquement. Réponse sans détour d’Yves Bernard: recourir à des infirmières indépendantes est une idée généreuse,"mais une fausse bonne idée".

"Nous avons examiné de près cette solution en bureau exécutifde Vivalia. Et nos directions DRH et des Soins infirmiers ont contacté au préalable l’AVIQ (Région wallonne) et le SPF Santé (Fédéral).

– Au niveau légal, selon l’avis de notre DRH et de nos juristes, il y aurait un risque important de requalification en contrat de travail au vu du lien de subordination qui existerait entre l’infirmière et Vivalia

– Au niveau des normes Région Wallonne (AVIQ), pas de problème, le statut n’entre pas en compte, uniquement les diplômes. Donc s’il y a équivalence de diplôme, c’est OK au niveau des normes", affirme Yves Bernard.

L’accord du Fédéral?

Vient alors la question du financement.

Les infirmières indépendantes éventuellement recrutées ne seraient pas financées par le budget des Moyens financiers (BMF). Seuls sont pris en compte les intérimaires en plus des contractuels/statutaires.

"Nous avons pris contact avec plusieurs autres hôpitaux. Ils n’ont pas fait appel à des infirmières indépendantes, mais bien à des intérimaires ou étudiants. Mais les autres directions d’hôpitaux en Wallonie reconnaissent tous que leur situation de pénurie est beaucoup moins impactante que la nôtre au vu du contexte frontalier grand-ducal et français."

Yves Bernard dit en conclusion qu’on pourrait au forceps obtenir des autorisations exceptionnelles du Fédéral (SPF Santé publique et ONSS) en fonction de la situation dramatique que traverse Vivalia, surtout à Arlon.

" Le Fédéral pourrait alors tenir compte de l’impact majeur sur l’activité médicale en province de Luxembourg (plus d’une centaine de lits fermés); de l’impact sur la qualité des soins dispensés aux patients; du faible nombre d’infirmières qualifiées et du moindre temps consacré aux patients alors que le ratio de patient par infirmière est déjà à la base plus élevé en Belgique qu’en Europe; tenant compte enfin de la particularité de notre Province exposée à la concurrence fiscale du Grand-Duché face à laquelle nous sommes impuissants", avance encore Yves Bernard.

Sait-on qu’une infirmière spécialisée (5 ans d’études) gagne 2 500 € net avec 5 ans d’expérience en Belgique? Dans le même temps, la même infirmière gagne 3500 à 4000 € au Grand-Duché.