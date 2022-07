Il y a plusieurs critères, mais je dirais que le plus important est le charisme et pas forcément la beauté, même si c’est important. Il faut savoir bien s’exprimer, avoir de la conversation, de la détermination aussi, car ce n’est pas toujours facile et c’est beaucoup de travail. Parler le néerlandais et le français est évidemment un atout également, et avoir envie de représenter son pays, d’en être l’ambassadrice.

Le physique reste le critère principal?

La personnalité compte aussi! La confiance en soi, la détermination. Mais oui, ça reste un concours de beauté. Mais en 2022, ça doit être plus que ça. Nous avons au fil des années une plus grande diversité de profils, des filles pas vraiment minces, qui sont souvent petites… Ce n’est pas parce que tu n’es pas grande que tu n’es pas jolie!

À l’heure où le féminisme est plus que jamais un enjeu social et où l’on parle de justement libérer les femmes des diktats imposés à leur corps, que dire à ceux critiquant ces concours de beauté?

Que nous sommes, par exemple, bien moins discriminants que le milieu de la mode où là seul le physique est pris en compte. Chez nous, c’est un mix, le physique et la personnalité. Nous faisons également attention à nos miss. En arrivant il y a 18 ans, j’ai par exemple insisté pour élargir l’âge après 25 ans, tout en interdisant aux filles trop jeunes de participer, car il faut savoir dans quoi on s’engage. Mais je trouve que dans le concours de Miss, il n’y a pas de discrimination. Après bien sûr le physique compte. Mais tout le monde peut participer. C’est facile de critiquer. Parfois, les gens me disent que ce n’est plus de notre époque, et bien je leur réponds que certains aiment le foot, d’autres le basket, d’autres les Miss. Il y a un intérêt, les filles en veulent, et la plupart me disent que cela a changé leur vie, les a aidés à se construire, à prendre confiance. Pour moi c’est le plus important, leur offrir une expérience de vie.

