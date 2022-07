La Justice n’aime pas ces faits d’agression chez des personnes, la nuit. Des délits souvent très traumatisants pour les victimes.

D’ailleurs ce couple d’Arlonais d’une soixantaine d’années n’a pas osé se présenter comme parties civiles ce mercredi matin pour être confronté au regard de ses agresseurs.

Pour un anniversaire

Les faits se sont déroulés le 1er décembre 2021.

Un Français, qui a déjà un lourd casier judiciaire en France pour différents vols notamment, veut rentrer en train de Luxembourg vers Nancy. Mais il doit transiter par Arlon et dans le train l’amenant en Belgique, il fait la connaissance de SDF.

Sur place à Arlon, ils viennent boire un verre chez un ami qui lui, a un toit et, en contrepartie de les loger, leur demande de lui ramener"une TV et un PC pour son anniversaire" (sic). Aussitôt dit, aussitôt fait, le SDF français, accompagné d’un autre SDF, belge, repèrent une maison à Arlon où la porte d’entrée n’a pas été fermée. Ils s’introduisent dans l’habitation, s’emparent d’une TV, d’un PC, et le sujet français prend même le temps de se faire un sandwich en prenant des vivres dans le frigo de ses victimes!

Ils vont revenir sur les lieux quelques heures plus tard, vers 4 h 30 du matin, persuadés que l’habitation est vide…

Pas du tout. La propriétaire, 67 ans, les surprend! Ils la contraignent à réveiller son mari qui dort à l’étage. Ce dernier devra leur remettre tout le contenu de son portefeuille, soit 390 euros.

"Le prévenu français était porteur d’une arme prohibée, un couteau", précise Yannick Rosart, substitut du procureur du roi qui réclame 3 ans contre l’agresseur français, en état de récidive; 2 ans contre son comparse; et 8 mois pour le 3elarron qui a recelé la TV et le PC.

Il veut rembourser

Conseil du prévenu français (l’autre agresseur fait défaut), MeLoïc Richard réclame une peine de 2 ans ou 2 ans 1/2 maximum."J’insiste sur le caractère fortuit de ce délit. Mon client ne voulait pas du tout s’en prendre à ces personnes car quand l est revenu dans la maison, il pensait que l’immeuble était vide. Il a calmé à plusieurs reprises son comparse qui aurait voulu aller plus loin et forcer ces personnes à retirer de l’argent au Bancontact."

MeRichard affirme aussi que son client souhaite absolument rembourser les 390 € qu’ils ont volés aux victimes.

Jugement le 5 septembre.