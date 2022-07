Comme vous le constatez, une partie de l’église, le chœur, est à ciel ouvert! Nous allons procéder le plus rapidement au bâchage de la toiture avec une entreprise spécialisée, car on annonce des pluies et orages dans les prochains jours. L’assurance va désigner dès ce jour un expert pour analyser les causes de l’incendie. Nous déciderons en urgence encore aujourd’hui, en collège, d’inscrire une ligne budgétaire supplémentaire et s’il y a accord au sein du collège échevinal, nous désignerons un auteur de projet pour procéder à la réfection.

Pascal Roger, vous doyen au sein de l’unité pastorale Notre-Dame d’Arlon, quel est le message que vous souhaitez à transmettre à vos paroissiens au lendemain de ce drame?

Notre déception et tristesse sont certes grandes pour les intervenants qui ont contribué l’an dernier à cette belle restauration de cette église Sainte Walburge, des travaux à hauteur de 104000 €. Nous avons vu hier des paroissiens émus, d’autres en pleurs sur le parvis de leur église. Mais la communauté chrétienne, c’est plus que des murs! Nous avons décidé qu’il y ait une messe dès ce lundi au presbytère, pour bien montrer que la communauté de foi est encore plus importante que des pierres, même si nous étions très attachés à ces murs. Ce qui compte, ce sont les pierres vivantes de notre Église qui veulent continuer leur chemin de foi.

Comment les offices religieux vont-ils à présent se dérouler ici à Stockem?

Nous avons d’ores et déjà pris contact avec le gestionnaire de la salle Familia qui jouxte l’église sinistrée – qui est une salle des œuvres du doyenné d’Arlon – pour utiliser la petite salle afin d’y célébrer les offices dans les semaines à venir. Actuellement l’église de Freylange, elle aussi n’est pas accessible en raison de travaux à la charpente qui ont pris du retard faute de certains matériaux.

Quant aux funérailles, mariages, baptêmes, on orientera les fidèles vers d’autres églises du coin, notamment à Heinsch, Fouches, Viville, Sampont ou une des églises d’Arlon, et cela en tenant compte du choix des familles.