Aloys, d’un caractère enjoué, a toujours su être fidèle, généreux, à l’écoute de son prochain, de chacun de ses paroissiens et lors des nombreux voyages qu’il a organisés durant des décennies aux quatre coins de la planète.

Depuis un quart de siècle, Aloys avait repris racine dans son village natal de Freylange, ce qui ne l’avait pas empêché de prendre de temps à autre, les chemins du monde.

Voyageur infatigable, l’abbé Kottong a parcouru bien des pays et continents avec des milliers de Luxembourgeois qui appréciaient sa compagnie à la découverte de nouveaux horizons. Depuis 2017, il n’emmenait plus, à son grand regret, des groupes dans un esprit chrétien à la rencontre d’ethnies aussi diverses que variées; mission qu’il avait alors confiée à Jean-Claude Moncousin.

De Messancy à Freylange

C’est le 27 juillet 1958 que l’évêque Mgr Charue a ordonnaé Aloys à la cathédrale de Namur avec trente autres condisciples. Le dimanche suivant, le 3 août, il chantait ses prémices solennelles dans cette église de Freylange.

Après ses prémices, Aloys Kottong est nommé vicaire à Messancy. Une belle période de son ministère où il s’occupait principalement des jeunes avec la création du Patro, de la Clique, des camps de vacances. En 1974, il est nommé curé de Stockem, lors du départ de l’abbé Wampach promu doyen d’Arlon en remplacement de MgrMathen, nommé évêque à Namur.

Il y a deux décennies, au départ de l’abbé Leveling, le presbytère de Freylange allait rester vide par manque de remplaçant. Alors, comme certains confrères de sa classe prenaient leur retraite, Aloys Kottong a demandé l’autorisation de revenir dans son village natal. Il a par la même occasion desservi les deux paroisses de Freylange et de Heinsch.

Aloys Kottong a durant des décennies été aumônier de l’harmonie royale "La Stockemoise", des pompiers d’Arlon, de la royale confrérie du Maitrank d’Arlon et du Kiwanis club du chef-lieu, ainsi qu’administrateur à la maison de la culture d’Arlon et de la Clairière, grand organisateur d’événements à la salle Familia (expositions, concerts, repas). Infatigable, jovial, enjoué et à l’écoute, l’homme d’église aura certes marqué l’histoire des paroisses de Messancy, Stockem, Freylange et Heinsch.