Dominique Gérard : «Une avancée en matière de digitalisation de la justice»

Cependant voici quelques jours, le magistrat a pu enfin organiser une réception de fin d’année judiciaire, avec ses collègues. Une tradition à laquelle il tenait lorsqu’il présidait le tribunal de Namur, sa précédente fonction.

L’occasion aussi de dresser avec lui le bilan du fonctionnement de l’institution judiciaire en Luxembourg.

Dominique Gérard, en tant que président du tribunal de 1re instance du Luxembourg, vous saluez, tout le travail effectué en matière de digitalisation.

Effectivement, cela répond à un souhait de l’actuel ministre de la justice Vincent Van Quickenborne. Mais au lieu d’attendre que l’on nous impose des choses, nous avons préféré anticiper. Le greffier en chef, Laurent Bodet, qui a une formation aussi d’informaticien y est très sensible. Et l’ensemble des équipes se sont attelées à ce travail. J’estime que nous sommes l’une des juridictions du pays qui est allée le plus loin.

Concrètement, quelles sont par exemple les avancées?

En pénal, le scanning des dossiers est maintenant généralisé. Cette réflexion est aussi partagée avec le parquet ou les zones de police pour scanner à l’avenir dès le départ les PV. Même si les dossiers «physiques» existent toujours, il est désormais aisé d’avoir des copies via l’informatique. Un juge a désormais un accès numérique. Si un dossier part à la cour d’appel, la digitalisation permet aussi un meilleur transfert.

Vous estimez aussi que ceci est un facteur d’attractivité pour le recrutement?

L’arrondissement du Luxembourg peut souffrir de la concurrence avec le Grand-Duché ou en raison de son éloignement. Désormais lorsqu‘un magistrat est recruté, je peux mettre en avant cette digitalisation. Car, à part pour les audiences, toute une partie des tâches peut être faite en télétravail. Cela évite des déplacements. Les avocats ont aussi accès aux dossiers. Lorsque j’ai pris mes fonctions, il manquait six magistrats au siège. Désormais nous sommes 24 et une 25e place est ouverte. De son côté, le parquet connait également une situation bien meilleure avec de nouvelles nominations.

L’arriéré judiciaire est-il un problème au niveau de l’arrondissement du Luxembourg?

Cela n’est pas le cas. Cette question dépend aussi du travail du parquet. Mais les dossiers sont jugés dans un délai raisonnable. Il y a parfois encore des lenteurs en matière fiscale mais pour cela nous sommes dépendants nous-mêmes de l’administration fiscale. Quelques mois après ma prise de fonction, j’ai mis en place des audiences d’introduction en matière correctionnelle pour justement respecter les délais. Il y a aussi des spécialisations par division. A Neufchâteau, par exemple, il y a aura désormais une audience par mois consacrée uniquement aux dossiers «Ecofin» (NDLR: économiques et financiers). L’ensemble des dossiers de l’arrondissement, relatifs à ces matières, y seront jugés.