La Lorraine, groupe précurseur depuis 50 ans

Au fil de ces 5 dernières décennies, l’Atelier protégé s’est transformé en ETA (Entreprise de Travail Adapté). L’objectif, lui, n’a pas changé: valoriser la personne handicapée à travers une activité économique.

Le groupe La Lorraine a été fondé en 1972. L’entreprise, qui s’appelle alors Atelier protégé de la Lorraine , est installée rue Zénobe Gramme à Arlon. Au fil des années, la situation évolue et c’est en 1995 que les fondateurs de cette entreprise choisissent donc une nouvelle alternative, celle de la voie des services avec des équipes mobiles directement en contact avec la population.

La Lorraine a été une des premières entreprise sociale à donner une orientation originale, réaliste constituant ainsi l’axe économique de son action. Cette politique de promotion de la personne handicapée et du travailleur en général a constitué l’axe social de son action.

En 1990, La Lorraine déménage dans la zone artisanale de Weyler. Les originalités de l’entreprise se situent au point de vue économique avec la mise en place d’activités centrées vers les services. Un développement dans le respect qui est reconnu par différentes autorités puisque le groupe a obtenu le prix VanTurnout en 1998 et le Godefroid économique en 2003.

Cinq domaines d’activité

Les cinq domaines d’activité sont à présent l’entretien des espaces verts, le nettoyage, les titres-services, le Mitreex (une solution innovante qui permet à La Lorraine de palier un manque de main-d’œuvre temporaire dans une entreprise extérieure. Les équipes renforcent ainsi le personnel d’une entreprise sur leurs différents sites de production). Tout cela sans oublier Etacup, la location et lavage de gobelets réutilisables.

Le nouveau directeur David Francotte ajoute: "L’entreprise La Lorraine Services, ce sont plus de 150 visages (300 avec les titres-services) qui partagent le quotidien de pas mal de gens pour plus de bien-être et qualité de vie. Notre rôle va être, dans les prochaines années, d’assurer la pérennité de l’entreprise. Aujourd’hui, la situation financière est saine, nous avons les reins solides. Nous sommes conscients des défis colossaux qui se présentent. La crise économique actuelle s’accompagne d’une crise sociale de grande ampleur. Nous y sommes attentifs. Nous continuerons de valoriser notre personnel et nous ferons les investissements voulus pour maintenir le cap."