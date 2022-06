«Park», un concept musical unique

Le constat actuel n’est pas enchanteur pour le monde de la culture.

"Depuis la fin de la pandémie, admet Luc Delhaye, le public ne revient pas facilement vers les salles de spectacle. Les mesures contraignantes vécues pendant les deux années de la crise sanitaire ont laissé des traces dans l’inconscient d’une frange de la population qui ne sort plus de chez elle autant qu’avant. À cela, il faut ajouter les craintes dues à la situation économique internationale, à l’érosion du pouvoir d’achat et même à la crise géopolitique. Certains centres culturels wallons ont vu leur fréquentation diminuer de moitié. Ici à Arlon, nous limitons la casse à une diminution de 20%. Notre proximité avec le Grand-Duché nous aide bien. Cela ne nous empêche pas d’innover et de nous tourner vers l’avant."

Comme un gamin devant un magasin de bonbons

Benoît Petit est plus qu’un simple ingénieur du son, c’est un passionné inconditionnel de son domaine professionnel. Comme directeur technique de la maison de la culture arlonaise, il a découvert que l’ancien studio de la RTBF et quelques pièces attenantes étaient inoccupés. "Comme un gamin devant un magasin de bonbons, il a salivé en imaginant ce qu’il pourrait en faire , poursuit Luc Delhaye. En tant que directeur de la maison de la culture, j’ai été emballé par son projet, mais je voulais que ce soit bien distinct. Nous soutenons le projet à fond avec enthousiasme, mais aujourd’hui, nous lui remettons symboliquement les clés. Avec Léna Coulon, la coordinatrice générale, c’est à eux de faire grandir le concept."