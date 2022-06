Une ligne de conditionnement a redémarré

Si une ligne de raffaellos tourne bien pour l’instant, les chocolats ne sont toujours pas produits à Arlon.

" Tous les travailleurs sont occupés. Le souci concerne plus la reprise des travailleurs saisonniers. C’est eux qui n’avaient plus de travail. Sans production, il n’y a évidemment pas de travail pour les saisonniers. Cette semaine, une ligne a redémarré. Mais il ne s’agit pas une ligne de production, mais bien de conditionnement. Elle a recommencé avec des travailleurs fixes. Peut-être que fin de semaine déjà, on pourrait faire revenir des saisonniers. La semaine prochaine, des essais de redémarrage d’autres lignes auront lieu, comme c’était prévu la dernière semaine de juin. Tout d’abord sans matière première. Et on parle de début juillet pour reproduire des chocolats."

La déléguée rappelle que l’Afsca a donné la licence de production mais de façon conditionnelle pour trois mois. Des échantillonnages seront donc réalisés pour être analysés.

Du côté de Benoît Martens, le permanent syndical de la FGTB, la sérénité et la confiance sont de mise. "La remise en route d’une usine comme Ferrero n’est pas une mince affaire, reconnaît-il. Il ne suffit pas de pousser sur un bouton pour que les schoko-bons soient livrés le lendemain. La volonté de Ferrero est de prendre son temps pour que la sécurité des travailleurs, la qualité des produits soient optimales. Il faut recommander les matières premières, fabriquer à nouveau du chocolat, faire d’innombrables tests."

Pas question de se précipiter

Les contrôleurs de l’Afsca ne sont pas encore intervenus La volonté de la direction est de prendre son temps pour que chaque détail de cette grosse machine industrielle soit vérifié plusieurs fois. Il n’est pas question de se précipiter.

"Nous avons donné notre accord pour une reprise de la production pour une période de trois mois , explique la porte-parole de l’Afsca, Aline Van den Broeck. Nous serons très attentifs pour que les consommateurs puissent avoir toutes les garanties concernant la qualité des produits, mais aussi que les travailleurs bénéficient de toutes les assurances nécessaires concernant leur sécurité."

En définitive, il n’y aura pas de chocolat produit avant le début juillet à Arlon.