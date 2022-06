Chantier de la place Léopold: la facture augmente de 540000€

Plusieurs chantiers voient en effet leur coût exploser dans le chef-lieu. C’est le cas pour l’aménagement du hall 1 de la Spetz pour un montant de 2245000 € (+ 50% du prix estimé). 308000 € supplémentaires pour la percée Léopold, chantier pour lequel aucun entrepreneur n’a répondu à l’appel d’offres. "800000 € pour cette percée c’était déjà cher mais on l’a soutenue car ce sont des travaux importants pour relier Callemeyn au centre-ville. Mais 1,1 million waw, ça devient effarant pour un trou!Ça mériterait de se reposer la question et de penser à des alternatives" , commente Romain Gaudron, chef de file Écolo +.

10% de surplus pour la place Léopold

Ce dernier évoque également le chantier de la place Léopold. "Je vois une augmentation de 17000 €, je m’attendais à plus." Ce que confirme le bourgmestre qui a sollicité auprès d’Idélux un état des lieux de la situation. "La majoration de 17000 € concerne la phase 1 pour les essais de sol. Nous avons par contre un gain de 69000 € pour le parking provisoire.Il a coûté moins cher et a été plus rapide.Nous avons également un gain de 80000 € avec la suppression des fontaines du projet."

Pour la place Léopold, les états d’avancement ont été reçus mais pas encore approuvés par le collège. "On devrait avoisiner une marge entre 8 et 10%.Ce qui est regrettable mais rai sonnable par rapport à ce qu’on pour rait avoir. Nous avons reçu une lettre de la société Galère qui parle d’une augmentation de 35% du prix de l’acier et de 20% pour le béton.Ce qui fait une augmentation de 540000 €.Idélux nous dit de tenir compte du cahier des charges qui indique que, lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire par une cause étrangère, chaque partie (la Commune et l’adjudicataire) supporte une part égale du risque. Dans l’état actuel des choses, on devrait avoir une augmentation de 540000 € divisée par deux. Nous avons reçu un montant supplémentaire de l’opération de rénovation urbaine de 250000 €.Donc on est plutôt dans le bon.Sauf si ça devait encore se compliquer dans les mois à venir".

Pas sur l’ensemble du chantier

Romain Gaudron estime le coût des travaux à plus de 20 millions€. "Les 10% d’augmentation ne concernent pas tout.Il y a 3 lots au total pour 12111000 € hors TVA. Une partie est déjà réalisée, ce sont les impétrants.Le béton est commandé.Il faudra faire un calcul plus précis plus tard."

Au vote, la modification budgétaire a été approuvée par 17 oui, 2 non et 5 abstentions.