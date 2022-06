«N’ayez pas peur de venir à l’hôpital d’Arlon»

Le futur hôpital centre Sud à Houdemont a de nouveau attisé les conversations au conseil communal lundi soir alors que les élus abordaient l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale prévue le 28 juin. Début juin, le collège a distribué un toutes-boîtes invitant les Arlonais a s’opposer au futur hôpital, défendant le maintien de l’hôpital d’Arlon. Un courrier qui avait fait réagir le député wallon Philippe Courard. Le bourgmestre d’Arlon dit avoir « été dérangé par l’intervention de Philippe Courard qui nous traite d’irresponsables suite à la distribution de ce courrier. L’irresponsabilité, quand on est à ce niveau de pouvoir, M. Courard, c’est de ne pas tenir compte de la déclaration de politique régionale (DPR) qui dit qu’il faut veiller à ce que l’implantation des services publics soit située à proximité des noyaux d’habitats, des transports en commun, qu’il faut préserver au maximum les surfaces agricoles et rénover le bâti existant. L’irresponsabilité est de ne pas tenir compte de ce qu’on a voté dans le cadre de cette DPR. L’irresponsabilité est de continuer à investir dans les projets alors que les communes sont à genoux financièrement. La seule réponse à la question financière est de dire qu’on fera un prêt plus long. L’irresponsabilité est de ne pas répondre quand on demande à Vivalia combien cet hôpital va coûter. C’est bien le rôle d’une commune, tous partis confondus, de contester une décision qui n’a pas été concertée avec un arrondissement de 65 000 personnes. Nous irons jusqu’au bout de notre démarche », a répondu en substance Vincent Magnus aux propos de Philippe Courard.