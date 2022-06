Le lotissement de 94 maisons à Udange se concrétise

Un lotissement qui faisait l’objet d’un point au conseil communal lundi soir à Arlon concernant l’ouverture des voiries dans le cadre du permis d’urbanisation. Comme le rappelle l’échevin Ludovic Turbang, le projet a fait l’objet de deux enquêtes publiques et d’une réunion de concertation en 2018 et 2020 et les réclamations ont été fournies au promoteur.

Un espace pour agrandir l’école

Ce dernier devra réaliser le lotissement en 3 phases en commençant par la rue du Hirtzenberg.Quand cette première phase sera terminée à 80%, la seconde phase pourra débuter puis la troisième. "Le collège a également demandé plusieurs adaptations comme l’agrandissement de la placette principale au milieu de la zone dont la superficie sera de 1400 m2avec la possibilité d’y implanter des commerces.Deux bassins d’ouvrages y seront également réalisés tandis qu’un troisième bassin d’orage est prévu en haut de la Markewee. Une autre zone de 30 ares réservée à la Commune permettra d’agrandir l’école communale.Enfin, un espace communautaire de 3 ares est également prévu pour y installer un espace multisport."

Si Pour vouS a reçu ses apaisements concernant l’agrandissement de l’école maternelle pour y accueillir des classes du primaire, Écolo + craint qu’Udange perde son aspect villageois avec ces nouvelles maisons. "Cette poche sera un jour urbanisée. Faisons-le intelligemment et de manière harmonieuse. Le caractère villageois sera renforcé.Tout ne sera pas construit en même temps", rassure M.Turbang.

Le président du CPAS pense quant à lui "que ces propriétés trois façades plus petites devraient permettre un accès plus facile à la propriété qu’en ville."

Au vote, Écolo + a voté contre.