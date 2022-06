La technicienne de surface était kleptomane

La Chestrolaise Sabine Jacquet reconnaît les faits à l’exception d’un seul. Elle compte par ailleurs trois condamnations sur son casier judiciaire pour des faits de vols domestiques.

La dame se rendait sur les différents lieux de travail en Mini Cooper, voiture dans laquelle les enquêteurs ont retrouvé une arme à feu prohibée, une infraction pour laquelle elle est également poursuivie.

La prévenue a expliqué au juge André Jordant les raisons de ces vols. "Mon mari gagne très bien sa vie, balbutie-t-elle. Il exigeait que nous participions aux frais de ménage à parts égales. Cela m’était impossible."

Depuis les faits, celle que le juge a qualifiée de "probable kleptomane" , a déjà restitué une bonne partie de son butin et dédommagé certaines victimes.

Une relative clémence pour des faits graves

Défendue par MeJocelyne Olivier, elle a été condamnée à douze mois de prison avec un sursis probatoire d’une durée de trois ans, ainsi qu’à 200 € d’amende.

Elle sera également astreinte à un suivi probatoire pour traiter sa kleptomanie.

"Pour établir la peine et justifier une relative clémence, explique les attendus du jugement. Le tribunal tient également compte de son enfance difficile, de sa bonne collaboration à l’enquête, de son état de santé physique et psychologique dégradé, de ses relations avec ses enfants qui ne veulent plus lui parler et du fait qu’elle a entrepris le dédommagement des victimes."

Le tribunal a décidé de lui restituer la Mini qui était saisie depuis les faits.