Grand-Duché: Les Francos d’Esch-sur-Alzette ont enchanté15000 spectateurs

Les 4000 personnes (15000 en tout) ressortent enchantés. Une brochette d’artistes dans un écrin de verdure. Le charisme du Belge qui monte, Pierre de Maere, a séduit.

Que tout s’danse

Bien connue des jeunes, Hoshi a convaincu le public multigénérationnel avec un set vitaminé, aux couleurs LGBT, elle a donné le ton à une soirée bon enfant. Une prestation sans respiration. Sur la seconde scène, Noé Preszow a régalé. À chaque déplacement, on se retrouvait en Belgique. De quoi tomber sur des connaissances. Dans l’assemblée de nombreux Arlonais, dont le premier citoyen, Vincent Magnus, en zone VIP.

Clara Luciani aura assuré avec ses nombreux succès. Du haut de son mètre 82, la Française a irradié par son plaisir d’être sur scène.

L’artiste qui aura peut-être le plus fait l’étalage de son talent est le franco-rwandais, Gael Faye. Avec ses textes ciselés, sa démarche chaloupée, Stromae n’a qu’à bien se tenir. Celui qui a reçu le prix Goncourt des Lycéens, est descendu dans la foule. Gayel Faye de dire en backstage: " J’ai adoré, c’était fabuleux, intime. Tout ce dont on a besoin, on retrouve ses sensations" . L’artiste a confié être en train d’écrire un second roman.

On se posait la question d’une fin de soirée un peu monocorde avec Grand Corps Malade, ce ne fut pas le cas, grâce à son humour décalé et son jeu de lumières.

Avec un budget de 1,6 million d’€, la bonne nouvelle était que le label "Francos" était signé jusque 2027 dans l’actuelle capitale européenne.