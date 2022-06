Que les gens râlent sur le terrain, c’est normal. Que les patients ne soient pas contents, c’est normal. Vous n’imaginez pas l’ampleur de ce que l’on doit reconstruire. On a subi l’attaque la plus grande dans un hôpital en Belgique. Je comprends le personnel. On est tous unis contre cette attaque criminelle.

À Arlon, quand reprendront les consultations?

Vendredi! Cela évolue tous les jours. Ce ne sera pas à 100% tout de suite. Depuis le début de semaine, à Libramont et Marche, pour les consultations, les desiderata des médecins ont été atteints. Il y a eu un problème à Arlon, il est résolu. Le directeur informatique est descendu. Ce jeudi matin, en cellule de crise, les gens étaient satisfaits. L’activité opératoire est ouverte depuis mardi dernier.

Des médecins disent avoir appelé une société informatique pour du matériel?

J’ai signé pour des dizaines de milliers d’euros de commandes. Si le médecin ne s’adresse pas à la bonne personne, je n’en peux rien.

Vous parlez d’argent, on sait chiffrer la perte?

Ce n’est pas notre priorité. Notre priorité est de rétablir un fonctionnement normal dans de bonnes conditions et le plus vite.

Vivalia rechignerait sur les coûts en informatique?

C’est le contraire, la crise engendre des dépenses informatiques à un rythme accéléré. Il y avait un plan directeur qui est en cours de rédaction par Deloitte, recommandé par la Cellule de cyber criminalité. Vivalia va encore investir davantage.

Vivalia n’aurait pas assez investi contre ce danger?

Non, on avait débriefé avec les autres hôpitaux, le plan était en cours de développement. Les hackers ont été plus vite. Comme le dit Ethias, c’est le risque le plus important, le Pentagone a été hacké! On a été attaqué à de nombreuses reprises durant le Covid, on avait résisté.

Vous avez payé la rançon?

Aucun commentaire, c’est le parquet fédéral qui gère le dossier.

Des données auraient été volées?

À ce stade de l’enquête, on n’a pas l’impression.