Six perquisitions sur divers sites de Ferrero en Belgique et au Grand-Duché

"Plusieurs lieux sont concernés en Belgique (à Bruxelles et à l’usine d’Arlon) et au Grand-Duché du Luxembourg, au siège de la multinationale "Casa Ferrero" (regroupant notamment les sociétés Ferrero International SA, Ferrero Trading Lux SA et SARL Ferrero Management Services Luxembourg)." a indiqué, mercredi en fin d’après-midi, le parquet du Luxembourg par communiqué.

Ces perquisitions ont notamment permis de procéder à la saisie de documents et de matériel informatique qui seront exploités par les enquêteurs

Après avoir ouvert une information judiciaire, le parquet avait saisi un juge d’instruction à l’encontre de "Ferrero Ardennes et X", du chef d’infractions aux dispositions légales en matière de sécurité et d’hygiène des denrées alimentaires, d’obligations de notification et de traçabilité dans la chaîne alimentaire, et du chef de lésions corporelles involontaires et de non-assistance à personne en danger.

"L’instruction judiciaire actuellement en cours vise à établir les responsabilités éventuelles dans la gestion de la contamination, du respect du suivi de la chaîne alimentaire et dans la communication ou non communication des informations aux autorités sanitaires." précise le parquet du Luxembourg.

«Un nouveau choc pour les travailleurs»

Le redémarrage de l’usine Ferrero d’Arlon, à l’arrêt depuis le 8 avril suite à une décision de l’Afsca, est normalement prévu pour la fin de ce mois. Au stade actuel, selon les renseignements obtenus par syndicats, les perquisitions de mercredi ne devraient pas voir d’impact sur cette reprise.

"L’annonce de ces perquisitions a été un nouveau choc pour les travailleurs et nous avons tout de suite interpellé la direction, confie Sylviane Arnould, permanente CSC Alimentation. Mais on nous a assuré que celles-ci n’auraient aucun impact."

Le sujet sera abordé vendredi lors d’une réunion, déjà prévue avant les perquisitions de mercredi, entre syndicats et direction de Ferrero.