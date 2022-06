Le bulletin de Libramont

Bodet 7,5 Abandonné par sa défense sur le 1-1 après avoir sorti un magnifique arrêt devant Martin. Il s’impose en début de match devant Vandaele. Si Libramont n’est pas mené à la pause, c’est grâce à lui. Moins sollicité après le 2-2 où il est impuissant après avoir sorti un corner des poings.

Robinet 6 Il avait choisi de jouer en couverture pour contrer la vitesse de Vandaele, avec plus ou moins de réussite. N’a sans doute pas participé assez à la construction de jeu.

Bolle 7 Une rencontre sobre avec un geste qui est sans aucun doute le tournant du match: un sprint à la Usain Bolt et un tacle pour sauver la pichenette de Vandaele et le 2-3 en faveur d’Assenois.

Grandjean 6,5 L’arrière droit a plutôt bien contenu Leva et les offensifs adverses après un début compliqué, comme l’équipe. Il a ensuite musclé le jeu en se permettant quelques sorties.

Richard 6 S’il est monté énormément, il a omis d’utiliser sa brillante patte gauche pour amener des centres dangereux dans le rectangle d’Assenois. Comme Grandjean, il n’a pas été débordé en un contre un.

Villalba 7 Plus le match avancait, plus l’Argentin était à l’aise, aussi parce que l’adversaire lui laissait davantage la possibilité de diriger le jeu. Son centre pour Delwiche débloque une situation qui devenait compliquée pour les Mauves.

R. Lefort 7 Auteur de l’assist sur le premier avant d’être à l’affût pour le deuxième, il a multiplié les courses offensives, surtout en deuxième période pour user l’arrière-garde d’Assenois.

T. Lefort 6,5 Un but plein de sang froid pour ouvrir le score, une ouverture décisive pour le 4-2 en prolongations. Entre les deux, il a alterné le chaud, en semant le danger via son pied gauche magique et e froid, ratant quelques passes ou déviations anodines, tout en étant bien contenu.

Bigonville 5 Aligné devant avec Warlomont, il a été peu en vue avec une seule et petite occasion peu après la demi-heure. Il n’a pas assez joué juste dos au but adverse.

Giboux 5,5 Le jeune médian n’a ni été bon ni mauvais, empechant surtout la ligne médiane adverse de s’exprimer, en laissant trop de liberté à Manand surtout dans la première demi-heure.

Warlomont 6,5 On ne peut pas lui reprocher de s’être caché. Il a mis beaucoup d’envie et a tenté de mettre de la vitesse dans une animation qui en manquait tant. On attendait un peu plus de lui offensivement.

Nélisse 6 Monté au jeu à la place de Giboux, il a livré une prestation semblable à lui, sobre et sans fioriture.

Goosse 6 Très peu en vue jusqu’à son but qui rassure définitivement le peuple libramontois.

Delwiche 6,5 Il a remplacé Romain Lefort à l’entame des prolongations. Son timing et sa tête croisée sont dignes des plus grands buteurs.

Thomas NC

Keller NC

Le bulletin d’Assenois

Dion 7,5 Pour un mec qui n’avait plus joué depuis six ans, il a livré un excellent match. Rassurant dans ses prises de balle et quelques solides interventions.

G. Martin 6,5 Il a globalement bien fermé son flanc face à Thomas Lefort. Impliqué sur la phase qui permet à Séverin d’égaliser.

Clément 6 Précieux dans les airs à plusieurs reprises. Parfois un peu loin au marquage face à Bigonville.

Jacob 6 Il a assuré la couverture défensive. Souvent bien placé, mais cuit en fin de match.

Toussaint 5 Il a souffert pendant une heure sur la gauche, a commis quelques bêtes fautes avant de planter le 2-2 et d’être mieux en place défensivement. Oublie Romain Lefort sur le 1-0.

T. Manand 5 Vingt premières minutes convaincantes avant de chercher son second souffle. Sorti blessé après un duel avec Grandjean, mais il semblait souffrir physiquement depuis plusieurs minutes.

Poncin 6,5 Après Leoni mercredi, il devait contenir Warlomont. Il s’en est bien tiré, sans prendre de risque à la relance. Aurait pu mettre Assenois aux commandes sans la barre de Bodet.

A. Manand 6 Intéressant en première période avant de baisser en intensité. Complètement carbonisé à partir de la 80e. Rate une belle occasion de faire 0-1.

Severin 5 Un but, mais des quatre offensifs, il était le moins en vue. Coupable de la perte de balle sur le 2-1.

Leva 6,5 Pas de grosses occasions pour lui, mais sa capacité à garder le cuir, à obtenir des fautes et à donner les bons ballons ont fait du bien.

Vandaele 7 Même à la 110e, il allait encore presser le gardien adverse. Un danger sur chaque ballon en profondeur. Aurait mérité un petit but.

Raguet 4,5 On ne l’a pas vu après son entrée. Quasiment aucun pressing et peu de duels aériens gagnés face à Villalba.

Hazée 6 Il a mis le pied, parfois un peu trop, mais sa montée a fait du bien devant la défense.

Morette 5,5 Il est rentré flanc gauche avant de repasser à une place plus axiale. Il a fait son boulot, sans plus.