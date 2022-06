Et il y a une belle brochette d’artistes pour cette édition d’Esch 2022, Capitale européenne de la Culture!

Le vendredi 11 juin, Lala&CE rejoindra PNL, Juliette Armanet, Thylacine, Mezerg, Charles et Francis of Délirium au Parc Gaalgebierg. Le groupe La Jungle sera, quant à lui, à L’Arche de Villerupt ce même vendredi.

Journée phare le samedi, Jeanne Tonique, Bartleby Delicate et Pierre de Maere seront présents au côté de Hoshi, Noé Preszow, et surtout Clara Luciani, Gaël Faye, Grand Corps Malade et Bon Entendeur.

Quant à Sofiane Pamart, il sera possible de le retrouver au Escher Theater.

Le dimanche au parc Gaalgebierg, L.I.L STAR, Maz et Poupie rythmeront la soirée au côté de Damso, Roméo Elvis, Eddy de Pretto, Vladimir Cauchemar et Lujipeka.

Auparavant, le mercredi 8 juin à la Kulturfabrik, Alcest, Brutus, Regarde les hommes tomber et Scarred investiront les lieux, ainsi que le jeudi 9 juin à L’Arche où Ibeyi et Lucie Antunes & Collectif Scale seront à l’affiche. Comme l’an dernier, le festival se tiendra au parc du Gaalgebierg et sera réalisé en collaboration avec la Kulturfabrik et l’Escher Theater qui accueilleront eux aussi des concerts.

Avec une programmation diversifiée, ces Francofolies d’Esch-sur-Alzette toucheront un large public.

www.francofolies.lu/billets/