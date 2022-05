Le parquet général requiert 2ans de prison avec du sursis contre le zadiste d’Arlon

Il avait écopé d’une peine de 2ans de probation autonome en octobre dernier par le tribunal correctionnel d’Arlon, peine assortie de toute une série de conditions à respecter.

Ce lundi après-midi, l’affaire est revenue devant la cour d’appel de Liège car le parquet général avait estimé la peine trop légère à Arlon.Au nom du parquet, il a été réclamé cette fois une peine de 2ans de prison, mais le parquet se dit non opposé à l’octroi d’un sursis probatoire avec toute une série de conditions strictes à respecter.Délai de sursis probatoire qui devrait s’étendre sur 5ans au moins.

La défense, représentée par Me De Coster, a souhaité que la peine arlonaise soit maintenue et non aggravée. L’arrêt liégeois sera rendu le 27juin.

Vous retrouverez plus de détails complets sur cette audience dans notre édition de l’Avenir Luxembourg de ce mardi 31mai.