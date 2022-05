Enfants handicapés, physiques ou mentaux, isolés dans leurs écoles spécialisées, regardés avec un œil gêné quand on les croise au bras de parents dévoués et aimants, mais dont on évite de croiser le regard fuyant et la tête baissée.

Basta cette approche obsolète, ancrées depuis trop longtemps dans nos habitudes. Cela doit changer, cela change. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde, de marcher la tête haute, de s’épanouir et de prendre du plaisir, y compris avec des enfants ordinaires.

Place aujourd’hui aux enfants que l’on appelle maintenant "extraordinaires" pour les différencier à peine des "ordinaires". Il faut leur donner une place où ils peuvent s’épanouir dans notre société.

Mieux encore, il faut créer des espaces de vie où ces extraordinaires enfants peuvent partager la même vie que tous les autres dans ce qu’on appelle aujourd’hui "l’inclusif".

Nonante enfants réunis hier à la Spetz

L’ASBL Altéo, a été fondée en 1961 afin d’offrir aux personnes malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en main.

Son antenne luxembourgeoise, avec Quentin Gaspard, son monsieur sport, a initié depuis deux ans, l’organisation de stages sportifs inclusifs ouverts tout autant aux enfants ordinaires qu’extraordinaires, pas pour faire des stages où ils évolueraient en parallèle, mais bien où ils s’adonnent ensemble à différents thèmes et sports.

Hier, la Spetz arlonaise a accueilli nonante enfants des écoles d’Ethe, Tontelange et Attert pour une journée sportive.

L’encadrement a été assuré par les moniteurs, mais aussi par soixante 'élèves volontaires' de l’INDA (Institut Notre Dame d’Arlon). De nombreux ateliers étaient disséminés dans les deux salles sous forme d’un circuit où chaque enfant pouvait s’initier à différents jeux sportifs.

Florenville emboîte le pas à Léglise et à Arlon

L’année dernière, la première expérience a été couronnée de succès pour les centres sportifs de Léglise et Arlon.

Les deux directeurs Julien Ansay et Éric Hoffer sont rejoints cette année par Florenville. Ils proposent une offre élargie qui permettra de largement doubler une offre élargie. à 65 places qui sont réparties pendant les huit semaines des vacances scolaires d’été.

Cette initiative unique rassemblant des enfants ordinaires et extraordinaires au sein d’une même dynamique sportive, permet à tous les enfants de prendre du plaisir, à bouger ensemble en tenant compte des besoins spécifiques de chacun.

Pour assurer un encadrement de qualité et une inclusion fluide, l’équipe habituelle des moniteurs des centres sportifs est renforcée avec des volontaires d’Altéo.

Renseignements et inscriptions: Centre Sportif de Léglise: 0470 823512 ou sport.leglise@gmail.comComplexe Sportif de la Spetz (Arlon): 063 217506 ou spetz@compaqnet.be Centre Sportif de Florenville: 061 313936 ou info@sports-florenville.be