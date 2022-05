C’était attendu, on a fait un choix de vie. Le fait de déménager de Torgny à Arlon, cela n’a pas été pris à la légère. C’est un grand travail personnel avec mon épouse Monia, pour les enfants et d’autres choses.

Que l’étoile soit partie, c’est normal, on a fermé six mois. Michelin n’a pas su venir manger chez nous en 2022, on n’était pas ouvert. Ce n’est pas une perte en soi, la logique veut qu’il n’y ait pas d’étoile.

Vous avez un nouveau projet à Arlon, on vous retrouvera dans le guide Michelin?

Je n’en sais rien, il faudra demander cela au guide Michelin.

Ce que vous allez faire à Arlon dès le 14 juin?

C’est un déménagement, ce n’est pas un nouveau projet.

On garde le nom de la Grappe d’Or, l’essence même de ce qu’on fait depuis 15 ans quand on a repris l’affaire de Monsieur Boulanger. C’est un nouveau lieu, l’optique reste la même: la défense des producteurs, la valorisation du local, faire plaisir aux gens, une offre intimiste. La même cuisine qu’à Torgny.

Une cuisine contemporaine, on part sur des artisans qu’on connaît, des produits de la Grande Région, on ne se limite pas à la Gaume ou l’Ardenne, on va chez les gens qu’on connaît et on valorise leurs produits. On est aux Trois Frontières.

Ce sera à l’ancien «L’eau à la bouche» sur la route de Steinfort, l’atmosphère?

On a fait des travaux depuis le mois d’octobre. La façade va être rafraîchie, tout sera sur l’arrière.

Un côté chaleureux où le client se sentira à l’aise. Le confinement nous a fait réfléchir; ici on fera 25 couverts, à Torgny on en faisait 30/40. Le client sera à l’aise, confortable, avec une vue sur la verdure.

Vous avez acheté?

Il y a un propriétaire, Michelle Ferraris et qui est partie prenante du projet avec ma compagne Monia.

Avec un lieu sur la route de Luxembourg, vous visez le client luxembourgeois, le repas d’affaires?

Disons que cela tombe bien, ce n’était pas le but premier, mais bien de trouver un lieu qui nous correspond.

On quitte la pleine campagne pour Arlon, on rejoint l’aventure du Victor. Depuis trois ans, il y a un engouement. Il y a eu la période du Covid où on a été chamboulé, mais on est complet tous les soirs. Plus d’hôtel car il y a beaucoup à penser. Ici, on se concentre sur le restaurant. Le site est incroyable avec son parc.