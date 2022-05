Beaucoup de monde pour le retour des fêtes du Maitrank à Arlon

La fontaine du Maitrank a coulé à flots samedi à 17h au moment du coup d’envoi officiel des fêtes du Maitrank à Arlon par les autorités communales, la confrérie du Maitrank et la commission des fêtes.Le public déjà bien nombreux et surtout familial avait pris place sur le parvis de l’hôtel de ville pour assister à l’événement. Les enfants profitaient des jeux en bois et autres châteaux gonflables pendant que les parents dégustaient un verre de la spécialité arlonaise préparée à base de vin blanc et d’aspérule.