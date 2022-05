Concerts payant au Maitrank: «Apporter un cachet supplémentaire à la fête»

Didier Laforge, président de la Commissions des fêtes et échevin en charge du Tourisme et des Animations, n’a pas apprécié que l’on remette en cause la Commission des fêtes. "Je ne suis pas content qu’on la salisse.On est heureux d’avoir tant de bénévoles qui s’investissent. Je trouve votre question perfide.La Commission a dû réorganiser les fêtes du Maitrank avec les travaux sur la place Léopold.Avec toutes les contraintes, il devient difficile d’organiser cela seul. On a voulu concentrer les entrées et d’avoir des fêtes qui "s’autofinancent".Chaque année les consignes de sécurité sont de plus en plus importantes et les coûts de plus en plus élevés."

Pas à la Commune de payer

Didier Laforge précise encore qu’en 2018, la Commission des fêtes affichait une perte de 13058 €. En 2019 les pertes s’élevaient à 20143 €. "Il faut en faire des activités pour rétablir l’équilibre, quand on y arrive! On aurait pu demander un subside supplémentaire à la ville.Mais est-ce toujours à la Commune de cracher dans le bassinet où tous les citoyens sont mis à contribution alors que tous les Arlonais ne viennent pas et que des extérieurs viennent. Ne peut-on pas imaginer que ce soient les visiteurs qui soient mis un petit peu à contribution? Pour donner un cachet supplémentaire aux fêtes du Maitrank avec des concerts qualitatifs dont Mister Cover, ce qui est assez sympa!"

Pour l’année prochaine, un débriefing sera réalisé. "On pourra remettre à jour la convention entre la Ville et la Commission des fêtes.Et mener une réflexion pour évaluer les points à améliorer et voir ce qui a bien fonctionné" , conclut le bourgmestre en guise de message d’apaisement.